Ortadoğu ateşi yakar mı Türkiye’yi?

Bir Ortadoğu klasiği… İranlı generalin cenazesinde en az 40 kişi ezilerek can verdi! Dış güçler bu cenazede neredeydi? Arkadan onlar mı itti? “Ölenle ölünmez” denirdi… Ölenle öldüler ciddi ciddi!

Eğitimsizlik, cehalet, saygısızlık bölge insanlarının genel özelliği… Meşhur lideri Ayetullah Humeyni'nin cenazesi de böyleydi. Hatta daha beterdi… Çatışma çıkmış, millet birbirine girmişti!

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Amerika bombalasa bu kadar kişi ölmezdi! Cenazede bile ne yapılacağını bilmeyenler, savaşta ne yapacaklar? Yok Pers İmparatorluğu'ymuş, yok kadim devletmiş, gelenekmiş, görenekmiş! Siyasal İslam koskoca ülkeyi ne hale getirmiş!

Elin Fransız yazarı lafı gediğine oturtmuş; “Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, orada insanların nasıl öldüğüne bakın” buyurmuş. Baktık ve utandık!

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Biraz başa dönelim… İran, nükleer bomba üreteceğim diye tutturdu. Ezeli düşmanı İsrail'in aradığı hikayeyi altın tepside sundu.

“Bomba ile ne alakası var yahu, biz enerji üreteceğiz” dedi… Lakin bi dünya petrol ve doğalgazı varken nükleer santral kurma gerekçesi hiç mantıklı değildi. Tabii kimse yemedi!

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Ambargolar, ticari yasaklar, para transferi engellemeleri, İran ekonomisini bitme noktasına getirdi. Uranyum zenginleştikçe halk fakirleşti. Gelirinin yüzde 50'sini petrol ihracatından elde eden İran, malı satamayınca büyük darbe yedi…

“Merk Ber Emrika” (Kahrolsun Amerika)'nın karın doyurmadığı görüldü. Mecburen teslim bayrağını çekti. Anlaşmaya karar verdi.

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Tam o sırada, Amerika'da Obama gitti, yerine Trump geldi. İsrail aşkı depreşti. İşi kişiselleştirdi. Tek niyeti İsrail'in güvenliğiydi… Kralını tanımam dedi. Anlaşmayı iptal etti!

Amerika Başkanı Trump ezelden beri İsrail'in gönüllü neferi! Bir yanda İsrail'in baskısı, diğer yanda İran'ın nükleer bomba yapma sevdası… Sefalete mahkûm oldu İran halkı…

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Sonuçta “Gözlerinin üzerinde kaş var” bahanesi bile yeterli… İran'ın dünyada yok ki seveni! Bu konuda bizi bile geçti…

Bombalama işi er ya da geç gerçekleşecek. Eninde sonunda başlayacak. İran savaşının altyapısı hazırlanıyor. Plan tıkır tıkır işliyor. Sonuçta Amerika ile İran'ın silah güçleri kıyaslanabilecek seviyede bile değil… Nefes aldırmazlar…

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Sek sek basarak, bade süzerek belli ki kazık bize de girecek! İran'la 560 kilometre sınırımız var. Türkiye halen İran'dan çok yüklü doğalgaz alıyor… Irak, Suriye her geçen gün daha da karışıyor.

Ortadoğu'nun ateşi yakar mı Türkiye'yi?

Otobüse biner binmez oradan oraya savrulan figür gibi bizim ekonomi… Bir türlü dengesini bulamıyor. Şoför gaza da bassa, frene de bassa yere yapışıyor. Bakalım ne yapacağız? Ortadoğu'da savaş tamtamları çalıyor.