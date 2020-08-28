Para nerede? Hepsi kağıt üzerinde!

On yedi yıldır aynı nakarat; “Faizler düşürülmeli!” Kim söylüyor bunu? Biliyorsun sen onu! Kime söylüyor bunu? Ekonomiyi ben mi yönetiyorum?

Bayılıyorum bu orta oyununa… Öyle inandırıcılar ki, bazen kendimden bile şüphe ediyorum sorun bende mi acaba?

“Vatan satmak yüksek faizle olur” demişti… Merkez Bankası çaktırmadan faizleri yükseltti… Kredi ve mevduat faizleri ile beraber aklınıza gelen her türlü faiz yükseldi… Vatanı satanı bulun bakalım şimdi!

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Ekonomik durgunluk nedeniyle şirketlerin durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Bunun sona ermesi için piyasaların açılması gerekiyordu. Maalesef İktidar sorunu sadece faizlerden ibaret sanıyordu!

Kamu bankaları zararına düşük faizli kredi verdiler. Krediyi kapanlar koşup ev ve araba aldılar. Ev ve araba satanlar koşup döviz ve altın aldılar! İşini bilmeyen bakkal dükkanda sinek kovalar!

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Oysa faizler artınca döviz fiyatlarının içimizi ferahlatması gerekirdi… Nasıl kötü bir politika ile yönettilerse ekonomiyi ne dövize talep kesildi ne de faizin artışı önlenebildi.

Hakikaten bunu başarabilmek için ciddi anlamda kabiliyetsiz olmak icap ederdi! Neyse ki aradığınız kabiliyetsizlere ulaşmak zor değildi…

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Ekonomide hesaplar öylesine karıştı ki, şu anda piyasada kullanılan yedi değişik faiz oranının yanı sıra üç çeşit döviz fiyatlaması söz konusu… Kim kime dum duma…

Merkez Bankası, Hazine, kamu bankaları, Varlık Fonu… Kimin eli kimin cebinde, kimin parası kimin hesabında?

Neyin ne olduğu belli değil! Anlamak için kullanım kılavuzu gerekir… Böyle bir ortamda Türkiye'ye kim parasını getirir?

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En basiti, kamu bankaları döviz fiyatlarını düşürmek için bolca döviz sattı, kanunun verdiği sınırı aştı. Bankacılık Denetleme Kurumu gözünü kapattı. Hazine iç piyasadan dövizle borçlanmak için tahvil çıkarttı. Kamu bankaları olmayan dövizleriyle bunları aldı. Kendi döviz borçlarını Hazine'ye paslayıp zevahiri kurtardı!

Nitekim ellerindeki Hazine kağıtlarını, bakın dolarım var deyip bilançosunda döviz varlığı olarak gösteriyor. Döviz nerede? Yok! Para nerede? O da yok! Hepsi kağıt üzerinde… Kimse neyin ne olduğunu tam olarak bilmiyor!

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Tabii bu arada 2019 başında 247 milyon dolar olan döviz cinsi iç borç 2020 Temmuz ayı itibarıyla 32 milyar dolara kadar yükseldi. Tam 130 kat… Oldu da bitti maşallah…

Merkez Bankası kamu bankalarına, kamu bankaları Hazine'ye, Hazine Varlık Fonu'na… Sonrasında hep birlikte milletin vergilerine…