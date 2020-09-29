Program açıklamakla olsaydı fakir ülke kalmazdı!

Eylül ayı başından beri kanuna göre çoktan açıklanması gereken Yeni Ekonomi Programı bekleniyor. Nesi yeni ise artık!

İşte bugün, o gün… Ortam müsait… Yandaşlar başlık atmaya, iş insanları, oda başkanları yağ damlatmaya hazır. Gözler Berat Albayrak'ta…

Kuvvetle muhtemel öğlen saatlerinde ülkenin Yeni Ekonomik Programı'nı açıklayacak. Şimdiden söyleyeyim hiçbir işe yaramayacak!

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Vay be… Koca Türkiye ekonomisinin yol haritası… Yolun nereye çıktığı belli de bakalım yanmasın diye nasıl çevirecekler kazı? Benim esas olarak beklediğim açıklamanın orası…

Normal şartlarda kişilerin değil, ülkenin selameti önemli değil mi? Eğer programın işe yaraması isteniyorsa öncelikle güven vermeli. Bu sebeple kendisi bir an önce istifa etmeli.

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Sert mi oldu? Ülke ekonomisinin yaşadığından daha sert değil! İsterse ülke ekonomisi daha da beter olsun, yok ki öyle bir dertleri… Dolar 10 liraya çıksa bile şahsı ve damadı istifa etmez ki!

Kriz olduğunu kabul etmiyorlar, koltuktan mı kalkacaklar?

Sizce; “Dolar ile mi maaş alıyorsun” sorusu ile önümüzdeki yıllara damgasını vuran bir bakanın yönettiği ekonominin düze çıkması mümkün mü?

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Hani; “Biz sadece millete hesap veririz” deyip duruyorlar ya… Atıp tuttukları hedeflerin buyursunlar hesabını versinler. Topladıkları onca vergiyi nereye harcamışlar bari onu söylesinler.

Parasızlıktan, İşsizlik Fonu paralarının harcandığını, ihtiyat akçelerinin bile kullanıldığını, Merkez Bankası'nın para bastığını anlatsınlar.

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Geçen yıldan feyz alırsak, “kriz yok” denildi, kriz önlemleri anlatıldı. Reform, tasarruf falan yapılacaktı. Bu yıla nasip olmadı! Hem kriz yokken ne gerek vardı?

Ekonomik programlar, demokratik yönetimin hüküm sürüdüğü ülkelerde önem taşır. Bir gece yarısı kanunların değiştiği bir ortamda program hikayedir!

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Plan yapmak kolay… Herkes yapar. Sende o planı yürütebilecek, başarıyla tamamlayabilecek kadro var mı?

Bu iş şoförünü, doktorunu, sınıf arkadaşını milletvekili yapmak kadar kolay mı? Acaba, sunum yapınca kendi kendine mi oluyor falan sanıyorlar?

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Yapılan planların hiç birinin Türkiye'nin yönetildiği başkanlık sistemi ile mümkün değil gerçekleşmesi. Üçüncü sınıf danışman ordusuyla yürümez bu gemi…

Başkanlık sisteminin ise iki büyük sorunu var. Başkanlık ve sistem… Önce bunları düzelt, sonra plan program işini hallet!

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Sahi neyin dünden daha iyi olmasını bekliyorlar? Enflasyon mu düşecek? Faizler mi inecek? Dolar mı duracak? Borçlar mı azalacak? İşsizler, iş mi bulacak?

İktidar ile yatırımcılar arasında kolay kolay onarılmayacak güven bunalımı söz konusu… Şahsım; “Yetkiyi bana verin, faizle kurla mücadeleyi bana bırakın” demişti. Aldı yetkiyi… Ne yaptı yeni? Her şey daha kötüye gitti. Ekonomiyi enkaza çevirdi!

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Mevcut düzende Türkiye'ye para gelmez. Para politikası böyle yürütülmez!

Hele Londra'da yabancı yatırımcılara dediği gibi; “Merkez Bankası bağımsız olamaz”, “Faiz sebep enflasyon neticedir” mantığı ile devam ederlerse muhtaç oluruz patatese bile…

Şimdiden geçmiş olsun hepimize…