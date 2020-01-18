Şahsım şahlanıyor!

Erdoğan; “Yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz” müjdesini verdi. Aklıma kendisinin 2003 yılında, bir park açılışında Cihan isimli ata binmesi geldi. Gerçi pek binemedi!

Üzerine çıkmasıyla birlikte atın huzursuzlanması uzun sürmedi… Dört saniye sonra yerde buldu kendisini…

İşin ilginci at şahlanmamış sadece koşmaya başlamıştı. Ya ekonomi gibi şahlansaydı?

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Ülkenin şifresini çözmüşler… Bizim millete gaz ver yeter. Gerisi kendiliğinden gider. Bisikletin ön tekerini kaldırıp mahallede dolanan çocuk gibiyiz. Önce hava atar sonra yere düşeriz.

Dünyada bizim kadar şahlanan ülke var mıdır acaba? Her yıl bir posta… TRT'ye dizi yapılsa da reyting rekorları kırsa… Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Şahlanan Şahsım…

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Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde başladı şahlanma… Hakikaten yorulduk. At gibi kişnemekten helak olduk. Şahlanmaya mola verip iki gün nefeslenelim.

Esas sorun Erdoğan'ın Türkiye gerçeklerinden kopmuş olması… Etrafı nasıl danışmanlarla sarılıysa insanların durumundan haberinin olmaması… Sadece yandaş basın okutulması. Dış dünyaya tamamen kapatılması…

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Arada sırada aklıma geliyor, geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor. Erdoğan'ın ekonomiyi sorunsuz gösterme çabalarından bahsediyorum.

Anlamadıkları ne? Bizi daha düşük faizin kurtaramayacağı! Bugün mevcut kredi borcunu ödeyemeyene daha fazla borç verilmesini sağlayarak ne amaçlıyorlar? Yatırım mı? Üretim mi? İşe alım mı? Geç bunları…

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Bu saatten sonra yapılabilecek en iyi hamle ülkeyi normalleştirme… Devamlı didişmeme… Demokrasiyi ve adaleti geliştirme.

Yaparlar mı? Ancak görüntüyü kurtaracak kadar! Halen beslenmeyi bekleyen on binlerce partili var! Sahi demokrasinin bir amaç değil de araç olduğunu kim söylemişti? Sizce değişti mi?

Peki, hukuk ve insan hakları olmadan ekonomi iyileşir mi? O zaman?

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Bu durumu İran'ın haline benzetiyorum. Amerika en üst düzey generalini kuş gibi avlıyor, İran yöneticileri bağırıp, çağırıp, intikam yeminleri ediyor.

Onlarca füze atıp 80 Amerikalı öldürdük diye yalan söylüyor. Sivil uçağı vurup 176 kişinin ölümüne sebep oluyor. Yine yalan söyleyip nasıl düştüğünü açıklamıyor. Ayna gibi belgeler çıkınca itiraf ediyor.

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Bize dönersek, tıpkı İran gibi şahlanıyor ekonomi… Kimin ekonomisi bak onu hiç söylemedi! Dünya bizi kıskanıyor tabii ki…

Şahlanan kenara çekilsin, ülke kasıyor gibi… Belli ki yeni vergiler, zamlar gelecek altyapısını yapıyor sanki…