Saraya 120 milyar dolarlık ders!

Baktılar çıkış yolu kalmadı, tüm seçenekler kullanıldı, ülkeyi yöneten daha geçen ay “Faizler daha da düşürülecek” diye demeç verirken faizler artırıldı.

Merak ediyorum o kadar konuştuktan sonra gidip de faizlerin yükseltilmesi hakkında konuşma yapacak mı? Vatan haini ilan edecek mi Merkez Bankası'nı?

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Çıkıp, “Ben faiz istemiyorum ama Merkez Bankası bağımsız, elden bir şey gelmiyor” demesi kuvvetle muhtemel… Yoksa algı yönetimi sıkıntıya girer!

Sadece “Faiz sebep, enflasyon neticedir” ideolojisinin yanlış olduğunu kanıtlamak için birisine 120 milyar dolar harcandı! Sizce ders aldı mı?

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Suç kimin? Faiz lobisinin! Ben yapmadım, miki yaptı… Gördünüz mü ülke ekonomisini nasıl dağıttı?

Gizli girişi olan mahzendeki yuvarlak masada, kırmızı pelerinlerini savurarak otururken baktım, yüzü gevremişti! Türkiye'de faizleri yükseltmek için grup kurup örgütlenmişler mi?

Kim olabilir bu faiz lobisi? Yoksa sadece Türkiye'de yetişen endemik bir bitki mi?

Aman başka ülkelerde dile getirmeyin, dünyada böyle bir terim yok! Ne dediğinizi anlamazlar, yüzünüze bön bön bakarlar.

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Aynı “Faiz sebep, enflasyon neticedir” ideolojisi gibi bu da hezeyandan başka bir şey değil!

Faizlerin yükselmesinden kimler para kazanır? Bankalar mı? Bankalar zorla boğazlarına kadar kredi vermişler. Vermeyeni uyarılmışlar hatta ceza kesmişler. Neden faizlerin yükselmesini istesinler?

Bankalar mevduat ve krediler arasındaki faiz farkından para kazanırlar. Faizler yükselirse verdikleri milyarlarca liralık düşük faizli kredilerden zarar ederler. Gidip de bundan sonra verecekleri kredileri hesaplayamaz hale

düşerler.

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Sahi nereden çıktı bu “faiz lobisi” lafı? Dış mihrak ihtiyacından… “Ekonomiyi biz batırdık” diyecek halleri olmadığından!

Ekonominin kötü gittiğini söyleyeni vatan haini ilan ediyorlar ya… “Ekonomi coşuyor, Türk Lirası şahlanıyor” diyen yandaş medya alacak mı şimdi madalya? İstediğinizi söyleyebilirsiniz lakin sadece iyi şeyler söyleyebilirsiniz şeklinde mi

yoksa?

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Faiz artışında ne olur? Faiz artırımı ekonomiyi daha da daraltır, yatırım yapmayı zorlaştırır. Küçülmeye yol açar. İçinde bulunduğumuz açmaz yüksek faiz yükünü kaldırabilecek durumda değil.

Faiz artmasa ne olur? Dolar fiyatı iyice coşar… Dolar artışı da belirsizlik yaratır. Borçlu şirketleri batırır.

Yani faiz artırsan da artırmasan da sonuç aynı! O hale getirdiler. Tebrikler!

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Ekonomi yönetimi “Suç bende değil” mesajı vermekten başka ne yaptı? Yedi, içti, tüketti, bağırdı, çağırdı, suçladı… Türkiye'yi borç batağına sapladı.

Hatta bunu bankalar vasıtasıyla toplumun bütün bireylerine yaydı. Ülkenin bütün kurumları borçlu olduğu gibi, vatandaş da aynı durumda… Dile kolay, sadece vatandaşın bireysel kredi borcu 770 milyar lira… Acısı çıkacak pek yakında!

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Aç karınlarını doyur, eve makarna, kömür yardımı yap, yine de ekonomiden şikayet etsinler. Nankörler! İçin diye kafanıza çay bile attı… Yok mu hiç hatırı? Borç yiğidin kamçısı!

Bir 18 yıl daha verseniz düzelecek işte! Aceleniz ne?