Şiirli, ekonomili korona tedbirleri

Haber bültenlerinde “Saat 19'da Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulunacak” denilince süs eşyası gibi geçtim televizyonun karşısına… Kendisi yok ortada… Prompter'da mı sorun vardı acaba?

Ve 45 dakika sonra… Gözüm kapandı kapanacak… Sesini duyar duymaz gözümü açtım anında… Şiir okuyor. Nasıl ya? Hani pandemi, salgın, hasta, vaka?

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Şiir bitti. Yine çok ayıp etmiş bize Avrupa ve Amerika… Dünyanın huzuru için mücadele eden Türkiye'ye yaptırım söylemleri üzüntü sebebi…

Ben bekliyorum hâlâ, nerede kaldı bu korona? Konu bu sefer de Azerbaycan ve Karabağ… Haydaaa… Anketleri görünce Türkiye'den umudu kesti Azerbaycan'da başkanlığa aday olacak galiba… Herhalde kısıtlama açıklanacak Bakü sokaklarında…

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İyi taktik aslında… Virüs ile ilgili iki satır duyuru yapılacak. Herkes onu dinliyor. Bırakmış en sona… Konuşma seçim mitingi tadında… Bari kafamıza keyif çayı atsa…

Tam sıkılıp romantik komedi izlemeye dönüyordum ki, “cinsel sapkın destekçisi CHP” falan deyince… Vay arkadaş neler dönmüş meğerse… Anladığım kadarıyla muhalefet seks yapıyormuş. Konu ilgimi çekmeye başladı, değiştirmedim kanalı…

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Konuşma sırasında “Bakın burası çok önemli” demez mi? Ya metni damadı yazdı ya da damadına taş attı. Eski günleri hatırlattı.

“Vatandaşlarımız müsterih olsun, Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste hazırdır” dedi… Test mi yapılacakmış? Şahsen hazır değilim! Ertelemektir talebim…

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Gençler ve kadınlar başta olmak üzere istihdam oranlarını çok daha yukarı seviyelere çekecek politikalara öncelik verileceğini söyledi… İşsizlik sorununu tek kalemde halletti…

Tüm vatandaşlardan birikimlerini dövizden Türk Lirası'na çevirerek mücadelemize destek olmalarını istedi… “Eyvah!” dedim. Bunu ilk 2 Aralık 2016'da istemişti. Dolar 3.52'ydi… Durmadı o günden beri…

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Bu arada virüs beyanatı beklerken, Japonya, Almanya ve Amerika'nın borç oranlarını öğrendik… Anladığım kadarıyla hakikaten çok zor durumdalar… El alemin ağzına laf vermemek için zengin numarası yapıyorlar. Belli ki içleri kan ağlarken gülücük dağıtıyorlar. Biz ayçiçek yağı alamıyoruz ama onlara acıdım valla…

Şöyle büyüdük, bu kadar iş yeri açıldı, fabrika sayısı katladı… Ekonomi çok güçlü, gidişat iyi… Sahi bahsettiği ülke Türkiye'mi?

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“Kabinemizde milli uzay programımızın sunumunu dinledik… İnşallah ülkemizin bayrağını uzayda çok daha güçlü şekilde dalgalandıracağımız günler çok yakındır” falan dedi…

Size bir tüyo vereyim… Bayrak dalgalanıyorsa orası uzay değildir! Zira yağmur için duaya çıkanların olduğu ülkede inanan çıkabilir.

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Stopaj ve KDV'lerdeki pek bir yaraya merhem olmayacak ancak hiç yoktan iyi diyebileceğimiz uygulamaların bir süre daha devam edeceğini söyledi.

İş yeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapılacağı açıklandı. Esnafı büyük şımarttı…

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Neyse ki konuya geldi. Yılbaşında, 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak Pazartesi'ye dek sokağa çıkmak yasaklandı. Aşı konusu iki cümleyle geçiştirildi. Konuşma bitti.

Emin değilim ama belli ki virüsün başı ekonomi ile belada… Karıştırmış da olabilirim.