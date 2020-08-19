Sorunlu ekonomiden sorumlu Bakan!

Refah seviyesini buzdolabı üzerinden açıklayan birinin yönettiği ülkede… Para biriminin her geçen gün daha değersiz hale gelmesi… Sorunlu ülke ekonomisinden sorumlu bakanının “dolar borcunuz mu var?” diye cevap vermesi… Hepsi kötü ekonominin ince detayları… Doları yok hükmünde kabul eden Berat Bey; “Türkiye'de hanehalkı borçluluğunda kişi başına düşen borç miktarı 1.291 dolardır” diye tweet attı. “Maaşını dolarla mı alıyorsun ki dolarla ilgili istatistik veriyorsun?” diye sorarlar bakana…

Demek ki dolar ile borcumuz varmış! Nitekim bu sefer karşısında gevrek gevrek gülen bir sunucu olmayınca otur hesaplamaya başla…

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Koştum bakkala… “Coşkun Abi borcun ne kadar?” diye sordum. “Sana ne lan?” diye cevap verdi. “Abi bilimsel bir çalışma yapıyorum, önemli” dedim. Yaklaşık 7 bin lira yükümlülüğü olduğunu öğrendim.

Açtım Turkcell'in bilançosunu… Borçları-yükümlülükleri 27 milyar 503 milyon lira… Coşkun Abi ile işlerini değiştirmeyi düşünürler mi acaba? Berat Bey Turkcell'i ikna ederse Coşkun Abi tarafı bende… Berat Bey'in yayınladığı grafiğe bakıyoruz, Türkiye'de yaşayanların daha iyi durumda olduğu ülkeler arasında Amerika, İngiltere, Almanya, Japonya, İspanya ve buna benzer bir sürü ekonomisi gelişmiş ülke daha…

Rezerv para sahibi bir ülkenin borçlanmasıyla kendi para birimi rezerv değeri taşımayan bir ülkenin borçlanması arasındaki farkı şimdi kim anlatacak ona?

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Bizden daha iyi Endonezya ve Hindistan var sıralamada… Ölümüne kapışıyoruz onlarla… Buradan çıkacak sonuç Amerika, İngiltere, Almanya sürünüyor. Türkiye, Endonezya, Hindistan keyif sürüyor! Sahi, Hindistan dediğin ülkede borçluluk oranı Türkiye'nin 6'da biri… Almanya'nın 125'te biri… Ülkede yoksulluk felaket durumda. Çoğunluk fukara… Dünyada açık ara en çok yoksulun yaşadığı ülke…

Açlık nedeniyle Hindistan'da her yıl milyonlar ölüyor. Yüz milyonu aşkın Hintlinin nüfus kâğıdı bile yok. Sokaklar bildiğiniz umumi tuvalet.

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Demek Berat Bey Hindistan'da bakan olsa, bu tabloyu gösterince halka, hiç değilse güle oynaya ölecekler sokaklarda… Yüzyıllar nadir olarak dahî yetiştirir. O da bize denk geldi maşallah… Peki, yap-işlet-devret modeli ile verilen garantiler de buna dahil mi? Aman 145 milyar dolar… Ne var ki? Bankalardan alınan bireysel kredileri hesap makinası marifetiyle nüfusa bölüp onu da dolar kuruna bölüyor… Bakın bu kadar borcumuz var diyor.

İyi de, başında olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin dış borç stoku verilerini Mart 2020 itibarıyla 431 milyar dolar olarak açıkladı.

Alt tarafı dört işlemin biri… Bölme işlemi… 431 milyar doları böl 83 milyon kişiye… Ne etti? Kişi başı 5192 dolar borç! Berat Bey'in hesabının 4 katı…

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Bakın; Kanada Maliye Bakanı; “Görevi yürütmek için doğru insan değilim” dedi, istifa etti. Salak, yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya… Doğru insan olmakla ne alakası var ki? Bizimkiler biliyorlar mı da oturuyorlar o koltuklarda sanki! Gelini, damadı, eşi, dostu, komşusu, yeğeni…