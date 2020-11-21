Türk tipi Breaking Bad

Breaking Bad televizyon dizisinin ismini duydunuz mu? Türkçesi, Çılgına Dönmek… Duymadıysanız tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi olma unvanı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına girdiğini söyleyeyim.

Dizi 16 Emmy Ödülü, 8 Satellite Ödülü, 2 Altın Küre Ödülü, 2 Peabody Ödülü başta olmak üzere yüzlerce ödül kazandı. Başrol oyuncusu 4 kez en iyi aktör unvanını aldı.

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Hikaye, kimya biliminde bir deha olan çok zengin olabilecekken aldığı hatalı kararlar sonucu beş parası olmayan bir öğretmenin ailesini geçindirmek için ek iş olarak araba yıkamacıda çalışmasıyla başlıyor. Yine de yetmiyor.

Bir süre sonra ileri derecede akciğer kanseri olduğunu öğreniyor. Tedavi sürecine ne kadar para gider? Benden sonra ailem ne yer, ne içer? Çocuklar okula nasıl gider? Bütün bunları düşünürken, kendini bir anda uyuşturucu işinde buluyor.

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Meksika uyuşturucu kartelleri, mafya, narkotik baskınları derken çarşı karışıyor. Şansının da yardımıyla çok büyük paralar kazanıyor. Dizi tam beş sezon sürüyor. Beş yıl diyelim biz ona…

Bu beş yıl boyunca neredeyse filmin yarısı adamın parayı nereye koyacağı, nasıl aklayacağı, nasıl saklayacağı, sisteme nasıl sokacağı hakkında…

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Eve saklıyor, sığmıyor. Bankaya gidip de yatıramıyor. Yatırsa “Nereden buldun” diye soracaklar. Cevap veremezse saati geçmeden kapıda maliye…

Sisteme sokmak için türlü türlü yollar düşünüyor. Bir de yakalanırsa bütün paraya el koyuyorlar anında… Hele bir de uyuşturucu parasıysa…

Orası Amerika… Birini öldür kurtarırsın bir yolla… Para saklayıp vergi kaçırırsan nefes aldırmazlar adama…

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Parayı aklamak için şirket gerek… Gelir göstermek için bolca fatura… Parayı yasal hale getiremezse harcama da yapamıyor.

Dikkat çekmemek için parası olduğu halde pahalı hiçbir şey alamıyor. Normal hayatına devam ediyor. Tam bir paran mı var, derdin var filmi aslında…

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Oysa Türkiye'de böyle bir dizi hayatın olağan akışına aykırı… Adam Türkiye'de olsa, biri çıkıp nereden buldun parayı diye sorsa abes kaçar ama cevap hazır nasıl olsa…

Düğünde takılan altınları bozdurdum! Oğlumun sünnetinde yapıştırdılar. Ne kaydı ne kuydu var. Bunlar da ayıp olmasın diye verilen cevaplar… “Sana ne” deyip geç, kimi ırgalar?

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Nitekim “Varlık barışı konusunda da gerek yurtdışı gerekse yurtiçinde, yastık altı neyimiz varsa bunları kesinlikle herhangi bir sorguya tabi olmadan kayıt altına almamız, inanıyorum ki ülkemiz için de bütün girişimcilerimiz, yatırımcılarımız için de yeni bir ufuk sağlayacaktır” diye en üst düzeyden açıklama yapıldı. Yeni bir şey mi? Yoo yıllardır vardı.

Peki, ödüllü dizi filmde niye o kadar uğraşıldı? Parayı bir yolla Türkiye'ye getirseydi uğraşmayacaktı.

Hiç boşuna oralarda yorulma… Getir burada bir bankaya… Herhangi bir sorguya tabi olmadan sok kayıt altına… Geri yolla Amerika'ya… Beş sezon süren dizi Türk tipi olunca bir anda insin üç sezona…