Turkcell hikaye Akcell şahane!

Öncelikle bugün yeni görevlerine başlayan Turkcell'in AKP'li Yönetim Kurulu üyelerine başarılar dilerim. Ne diyordu Turkcell'in reklamında? Rahatınız için Turkcell'e gelin!

AKP'li eski yönetim kurulu üyeleri görevlerini layıkıyla yapıp, kallavi maaşları bırakıp bayrağı devrettiler. Biraz da diğerleri yönetsinler!

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Mesela, bugün aynı zamanda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olan Hilmi Güler… AKP'nin 58, 59 ve 60'ıncı hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.

Tatlı tatlı 6 yerden birden maaş alıyordu! Böyle bırakıp gitmek oldu mu? Gözlerim doldu…

Zira Çinli ICBC Bankası Yönetim Kurulu Üyesi'ydi. Gürültü kopunca istifa etti!

Hiç düşündünüz mü; şimdi Turkcell'den aldığı 20 bin Euro ve 200 bin lira harcırahın yanı sıra Superonline'dan aldığı 10 bin Euro maaşı olmayınca nasıl geçinecek?

Büyükşehir Belediye Başkanlığı maaşı, Orbel üyeliği maaşı, emekli milletvekilliği maaşı ile ay sonunu nasıl getirecek?

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Turkcell, AKP'nin arka bahçesi… Başarısızlık ve kötü yönetimin özeti… Turkcell halka açık bir şirket… Yatırımcılarının menfaatlerini korumak zorunda…

Bundan 20 yıl önce borsada işlem görmeye başladığında, o zaman ki değeri 17.5 milyar dolardı. Belli ki kimsenin menfaatini koruyamadı!

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Aradan geçen onca zamana, yapılan milyarlarca dolarlık yatırıma, artan milyonlarca aboneye, internete, 4.5G'ye, fibere, TV'ye ve sabit hatlara karşın bugünkü piyasa değeri 5 milyar dolara indi!

Hem şirket kaybetti, hem yatırımcısına zarar ettirdi. Hem de Türkiye'ye kaybettirdi!

Tamam, yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin hepsi AKP'li… Öp başına koy Hilmi Güler'i… Aralarında öyle bir isim var ki!

Bizzat Fetullah Gülen'le görüşmek için Amerika'ya uçan, Pensilvanya'ya gidip fotoğraf çektiren Afif Demirkıran…

Elinin altında Turkcell'in bütün kayıtları… İster dinlesin, ister incelesin! Kim hangi internet sitelerinde dolaşıyormuş, kime mail atmış… Yeter ki bilmek istesin…

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Ortamlarda FETÖ ile mücadele ediyoruz, hassasiyet gösteriyoruz dersin, ayda 20 bin Euro ile ödüllendirirsin! Kim bilecek?

Şaka mı yapıyorlar, milletle dalga mı geçiyorlar belli değil!

Yahu bırakın çalışmayı, FETÖ'nün bankasında üç kuruş hesabı olan, maaşı yatan, kredi alan hatta fatura yatıran gün yüzü görmedi.

İşinden kovuldu, hayatı alt üst oldu, hapse atıldı. Bütün bunlar yetmedi eşi, kardeşi bile ihraç edildi.

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Şimdi bu durum normal mi? Garibanı içeri at, hayatını karart… AKP'li milletvekiliyse Turkcell'e yönetici yap! Hani bu konuda çok hassastık?

Kısaca nedir bu işin Türkçesi? İşlerine gelmeyen FETÖ'den vatan haini, işlerine gelen vatanseverin önde gideni…

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Sahi yıllardır ne üretti AKP kadrosundan atanan Yönetim Kurulu Üyeleri? Şirketin mi yoksa seni oraya getiren siyasi partinin mi menfaatini koruyacaksın? Boş ver hisse senedi olanları, güvenip yatırım yapanları kim ne yapsın?

İşaret edilen yerlere reklam, sponsorluk verirler. Partili vakıfları paraya doyururlar. Yandaş gazeteleri, televizyonları da unutmazlar! İstanbul-Ankara belediyeleri elden gittiyse, Turkcell var!