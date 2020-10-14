Türkiye ekonomide yine zirvede!

Ekonomiden sorumlu bakan bir şey paylaşıyorsa vardır bir hikmeti dedim heyecanla attığı tweete kitlendim.

Yazdığına göre; “OECD'de 1'inci, dünyada 2'nci” olmuşuz. Belli ki yine başarıdan başarıya koşuyoruz. Alışığız zirvede olmaya ama insan meraklanıyor acaba bu sefer hangi konuda?

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“Ağustosta sanayi üretimi yıllık yüzde 10.4, perakende satış hacmi yüzde 5.8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yükseldi 23.5 yükseldi” yazmış.

Esas vurucu cümlelerini de sona saklamış; “İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz.”

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Tren, lokomotif, vagon, ray… Kendisi “Ben dolar kuruna bakmıyorum” derken bu sayede nereye baktığını anlattı…

Çuf çuf, seyret seyret doyamazsın. Duyarım yazmış iki satır mektup, vermiş trene halimizi unutup… Dağlarda salınır da derdimizi bilmez, dumanın savurur halimizi görmez. Biraz ekonomiden anlayan bu açıklamaları yemez!

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Güzel kardeşim geçen yıl dünya büyürken Türkiye küçüldü… Bu yıl normal üretimini yapsa bile herkesten fazla büyüyecek tabii ki… Ekonomideki terimiyle “baz etkisi”…

Şöyle anlatayım; geçen yıl herkes 100 lirasına 10 lira kazanıyorken, sen 10 lira kaybediyorsun. Herkesin 110 lirası varken senin 90 lira paran oluyor.

Bu yıl sen yüzde 10 büyüyüp 9 lira kazanıyorsun, diğerleri yüzde 5 büyüyüp 5.5 lira kazanıyor. Senin 99 liran var diğerlerinin 115.5 lirası… Birincisin ama diğerlerinden fakirsin!

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İşin fena tarafı sana bu kadar büyüdüğünü söyleyen de İstatistik Kurumu…

Hani bütün dünyada salgın nedeniyle işsizlik artarken, Türkiye'de işsizliğin azaldığını, markette fiyatlar katlarken enflasyonun yüzde 11.75'te kaldığını iddia eden kurum…

Şu şansa bakın ki kendileri bizi şampiyon yapan bakana bağlı… Söyleyemiyorlar ki; demir tekerleklerin raylarda çıkarttıkları kıvılcımları…

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Çıkıp biri “OECD'ye göre mi maaş alıyoruz” diye sorsa “Ben OECD'ye bakmıyorum” diyecek. Lokomotifin çektiği trenin vagonlarında birileri sefa sürerken vatandaşa rayları döşemek düşecek.

Bardağın dolu tarafından bakayım diyorum, bardağı da satmışlar! İnsanları sayılarla doyurmaya çalışıyorlar. Sahi satış hacmi yenilebilir bir şey mi? Ciro endeksi tok tutar mı midemizi?

Gerçekçi olursanız tren düdüğünün uzaklardan gelen çığlığını siz de duyarsınız… Ya çekilirsiniz ya da çarpılırsınız! Galiba çekilmek için biraz geç kaldınız!