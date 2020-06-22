Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girerse, ben de…

Kars Barajı Açılış Töreni… Ülkenin lideri, “Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız” dedi… İlk 10'a yavaş girsek de saçımız başımız dağılmasa bari…

“Yakın” kelimesinin sözlük anlamı değişmediyse… İstatistiklere bakıyorum, matematik ile harmanlıyorum… Tarihte dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokulma hedefine hiç bu kadar uzak olmamıştı Türkiye…

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Bu satırları okuyan hiç kimsenin ömrü yetmeyecek ilk 10'a girdiğimizi görmeye…

Mucize olur da girersek diye, Türkiye'nin dört bir köşesinde bütün hesaplar benden o gece… Adam değilim tek bir kuruş ödetirsem kimseye… Not düşülsün tarihe!

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Hani, “Biz sadece millete hesap veririz” deyip duruyorlar ya… Atıp tuttukları hedeflerin buyursunlar hesabını versinler. Topladıkları onca vergiyi nereye harcamışlar bari onu söylesinler.

Durun verdikleri hedefleri ben hatırlatayım, belki unutmuşlardır!

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2023 yılında; gayri safi yurtiçi hâsıla 2 trilyon dolar, kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar, ihracat 500 milyar dolar, işsizlik yüzde 5 olarak gerçekleşecekti.

Bu hedefleri kim verdi? Bir zahmet çıkıp neden yapamadığını anlatabilir mi kendisi?

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Oysa dişimizi sıkıp kalan son 3 yılı bekliyorduk. “Yırttık abicim” deyip birbirimize sarılıyorduk. Bir ivmeleniyorduk, bir kalkınıyorduk. Neredeyiz 2023 hedeflerinde şimdi?

Milleti uyuta uyuta geldiler bugünlere… Geçen yıl “11'inci Kalkınma Planı” ile 2023 hedefleri tekrar ilan edildi.

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Belirlenen hedefler tutarsa 2013 yılında kişi başına düşen milli gelirimize 2023 yılında ulaşacağımız bildirildi. Planımız “7 yıl” önceki kişi başına düşen milli gelirimize “3 yıl” sonra ulaşmaktı. Yani 2023 hedefimiz 2013 yılını yakalamaktı. Artık bu bile olasılık dışı…

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Türkiye şu anda dünyanın 19'uncu büyük ekonomisi… Gelecek yıl kuvvetle muhtemelen 20'nci… Oysa 1976 yılında Süleyman Demirel zamanında Türkiye 17'nci büyük ekonomiydi!

Bülent Ecevit ile 1979 yılında 16'ncı sıraya kadar yükseldi. Meydanlarda bununla övünmek onların akıllarına gelmedi!

Kim yaptı o hesabı?

Gelelim matematiğe… Hesaba göre Türkiye 2035 yılına kadar hiç durmadan her yıl yüzde 5 büyürse… Yetmez!

Türkiye'nin önünde yer alan 18 ülkenin de 2035 yılına kadar hiç büyümemesi söz konusu olursa… O da yetmez!

Ülke ekonomilerinin büyüklükleri dolar bazında ölçülüyor ki karışıklık olmasın. Dolar kuru 2035 yılına kadar hiç artmaz da 6.80 lirada kalırsa… Yine yetmez 10'uncu sıraya!

Bu şartlar altında bile Türkiye ancak 13'üncü sıraya yerleşiyor.

Peki, Türkiye ilk 10'a girmeye nasıl bu kadar çok yaklaşmış oluyor? Bunu bana değil, hesabı yapana sormak gerekiyor!

Seç: 7'nci Hindistan mı? 40'ıncı Danimarka mı?

Şans bu ya, önümüzde yer alan ekonomisi bizden büyük 18 ülkeden 9'u uzaylı istilasına uğradılar. Sersefil oldular. Türkiye bir anda 10'uncu sıraya yükseldi.

Peki, ekonomik büyüklüğün bir anlamı var mı? Bunu hedef olarak koymak bile başlı başına ayıp sayılmalı!

Ülkelerin ekonomik büyüklüğü ile o ülkenin vatandaşlarının refahı arasında ilişki kurma çabaları iktisattan anlamamanın en açık kanıtı!

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Çin 2'nci, Hindistan 7'nci, Endonezya 17'nci sırada… Kim yaşamak ister oralarda? Ortak özellikleri kalabalık nüfusları…

Zira büyüklüğün fazla bir anlamı yok. Hindistan 7'nci büyük ekonomi… Türkiye'yi yönetenlerin hayalini kurduğu ülke tanımına uyan bir ülke… Kalabalık ve ekonomisi büyük… Dünyanın en zenginleri listesinde 90 Hintli bulunuyor.

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Yine de kimse çıkıp, “Dünyanın en büyük yedinci ekonomisiyiz. Ekonomimiz göz kamaştırıyor, dünya bize gıpta ederek bakıyor” diyemiyor.

Ülkede yoksulluk felaket durumda. Çoğunluk fukara… Dünyada açık ara en çok yoksulun yaşadığı ülke…

Açlık nedeniyle Hindistan'da her yıl milyonlar ölüyor. Yüz milyonu aşkın Hintlinin nüfus kâğıdı bile yok. Sokaklar bildiğiniz umumi tuvalet.

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Bu arada ekonomisi 40'ıncı büyük Danimarka'da yaşayanların yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında…

Kişi başı gelir ortalama 62 bin dolarda… Türkiye'deki kişi başı gelirin 7 katını kazanıyorlar insafsızca! Ekonomik büyüklük çok da umurlarında ya…

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Hepsinden geçtim. Siz adaleti, özgürlüğü sağlayabiliyor musunuz? İnsanların yüzü gülüyor mu? Geleceğe güvenebiliyor mu?

Hırsızlardan hesap sorulabiliyor mu? Vicdanlar rahat mı? Değilse o zaman ben ne anladım ekonomisi büyük devletten?