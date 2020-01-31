Tutamıyorum zamanı!

Meclis'te 139 milletvekili ile temsil edilen en büyük ikinci partinin başkanı Kılıçdaroğlu deprem için toplanan vergilerin nereye gittiğini sordu.

Erdoğan paralarla ilgili; “Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok” dedi…

Sahi kim oluyorlar ki? Alta tarafı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekilleri!

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Bu cevabı şahsımı tatmin etti. Aydınlattı beni… Cevap vermeye kalksa başlayacaklar yine yok efendim şehit paraları nerede, vay efendim tank fabrikası verilir mi beleşe? Ohoo…

Para harcanmış işte bir de boşuna zamanını mı harcasın? Hangi birini anlatsın ki? Kendisi aynı zamanda örnek aldığım kişi…

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Mesela; Merkez Bankası toplantısı bitti, önemli bir şeyler söylendi. Yok rezervlermiş, Hazine'ye para aktarmakmış… Bu tür şeyleri yorumlamak için zamanımı harcayamayacağım şimdi…

İşsizlik Sigortası Fonu'na 2019 yılında 1 milyon 961 bin kişi başvurmuş. Millet neden işsiz kaldı? İyi de benim işim gücüm var. Anlatamam, uzun sürer… Süre önemli…

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Şirketler vergi ödememek için Kızılay'ı kullanıyormuş. Kızılay Başkanı buna “vergi kaçırmak değil, vergiden kaçınmak” diyor. Paravan olarak Kızılay'ın kullanılmasını gayet güzel açıklıyor. Bir “sefam olsun” demediği kalıyor.

Sizin de hesap işlerine zamanınız mı yok? Paranızı Kızılay'a gönderin, gerekli talimatları da verin. Kızılay, 10 lira sakalını alsın. Parayı istediğiniz yere Kızılay yollasın.

Daha anlatırdım ama sıkıldım. Bunlarla mı uğraşacağım? Zamansızım!

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Hazır giyim sektörünün en eskilerinden Abdullah Kığılı, “54 yıldır bu sektördeyim, bugüne kadar böyle bir kriz görmedim” demecini verdi.

AVM'ler batacak falan da dedi… Mutlaka bahsettiği konu mühimdi… Ne bileyim bugün bu tür şeyleri zaman harcamanın vakti mi?

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HSBC Bankası Türkiye'den çıkmayı değerlendiriyor. Bir süre önce de İtalyan UniCredit Türkiye'den çekilme kararı almıştı. Yabancı bankalar cayır cayır kaçıyorlar.

Demek ki onlar paraları harcamaları gerektiği yere harcayamamışlar. Dış mihraklar deyip geçeyim. Nedenini, niyesini anlatmak için zamanım mı var benim?

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Çin'de bir virüs çıkmış. İnsanlar falan ölüyormuş. Dev şirketler üretimi durdurmuş. Dünya ekonomilerini sallıyormuş.

Türkiye ekonomisini de etkileyecek. Turizm sektörünün tadı kaçacak. Tabii ki bizim için virüs, mikrop, bakteri, parazitler küçücük şeyler… Bunları tartışacak, Türkiye ekonomisine etkilerini araştıracak kadar küçülmedik! Biz büyük düşünüyoruz!

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Şöyle ki; Geçen ay Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Hande Yener, Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

Hatta Demet Akalın eski kocasını şikayet edip; “Telefonda sürekli tavla oynuyor” demişti. Neyse ki Erdoğan konuya el atıp hemen oyunu sildirmiş, çok ciddi bir problemi nihayete erdirmişti.

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Sonuçlarını düşünmek bile istemiyorum ama ya sildirmeseydi? Demet Akalın bu olayı anlatmasa hiç birimizin haberi bile olmayacaktı. Kahraman olmak işte böyle bir şeydi… Zamanı mı var? Hangi birine yetişsin ki?