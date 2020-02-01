Virüse muska mı yazdıralım?

Meclis'te AKP- MHP oylarıyla koronavirüs ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önerge reddedildi.

Türkiye'de olası bir ölümcül salgınının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla kurulması istenen araştırma komisyonunun kurulması neden reddedilir?

Virüsten ölümler başlarsa Diyanet “İmtihandayız, sınanıyoruz” der… Ölenleri hükmen şehit ilan eder. Olur, biter!

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Oysa koronavirüs için Dünya Sağlık Örgütü “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” seviyesinde alarma geçti.

Koronovirüs 1981 yılından beri ortaya çıkan 13'üncü salgın hastalık ve en hızlı yayılanı… Sıfır noktasının Çin olması insanı ürkütüyor.

Kuvvetle muhtemel, Çin gerçek vaka verilerini saklıyor. Virüs çok öldürücü görünmemesine karşın, hakikat açıklananın 5-10 hatta 50 misli olabilir.

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Dünyanın en ünlü kahve satıcılarından olan Starbucks Çin'de 2.000 şube kapattı. Otomobil fabrikaları başta olmak üzere binlerce işyeri üretimini durdurdu. Havayolları uçuşları askıya alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Çin'de bulunan tüm diplomatik personelini ve ailelerini çekme kararı aldı.

Türkiye'ye şubat ayında beklenen 30 bin Çinli turist tüm rezervasyonlarını iptal etti. Pek öyle yabana atılacak kararlar değil bunlar.

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Peki ya hastalık bizde de görülmeye başlarsa? Memlekette ilaç yok!

Bu uzun süredir böyle, lakin artık durum kriz derecesinde… Doktorlar 4-5 ilacı sırayla yazıyor reçeteye… Hangisini bulursan onu iç diye…

Yabancı firmalar, fiyat sabitlenmesinden dolayı Türkiye'ye ilaç göndermiyorlar. 15 Şubat tarihinde yapılacak zammı bekliyorlar.

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Türkiye ilaç pazarında yaklaşık 6.400 kalem ilaç satılıyor. En çok ciro yapan 100 ilacın 95'i ithal… Yurtdışından geliyor. Bu ilaçların bırakın muadili olmasını, esamesi okunmuyor!

Lafa gelince AKP'nin sağlık politikası bir harika… Parasıyla ilaç bulamıyorsun bu arada… Kâr edemeyen firma ilaç satmaz, sen de ilacı bulamazsın. Bu kadar basit!

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İyi de bütçenin durumu malum ülkede… Eczacıya çakmasını, ucuzunu veya benzerini satmasını emrediyor haliyle…

Böyle olunca da etken maddesi düşük ilaçlar etki etmiyor. Kullanınca anlıyorsunuz. Yine de en azından bulduğunuz için kendinizi şanslı sayıyorsunuz.

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Başka çaresi yok mu? Tabii ki var… Kanseri olan brokoli yesin. Kalp için her gün bir aspirin… Tansiyonunuz yüksekse nar bire bir…

Hindiba şeker hastalarının vazgeçilmezi… Romatizmalılar kuma gömülmek için maalesef yazı beklemek zorunda.

Koronavirüs için de muska yazdırırsanız tam olur. Hem kazadan, beladan hem de hastalıktan korur.