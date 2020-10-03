Virüsten kurtulanı elektrik çarptı!

Dolar fiyatındaki artışların bizim hayatımızda yeri olmadığına karar verdiğine göre canı istedi diye elektriğe zam geldi. Koskoca bakan, herhalde yalan söyleyecek değildi!

Az buz da değil… Elektriğe gelen son zam yüzde 5.75… Son 1 yılın toplamı yüzde 32.3 oranında… Yuh! Yıllık enflasyon yüzde 11.77 diye dolaşırsın ortamlarda…

Nasıl her vaka demek değildir hasta… “Her zam demek değildir enflasyon” tadında…

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Ekonomideki şahlanışın ufak tefek kusurları bunlar, yoksa ekonomi gayet iyi! Fena kıskanıyorlar bizi… Ülkenin yönetim şekli; Sakla gerçekleri…

Sahi elektrik fiyatları nasıl olabiliyor açıklanan enflasyonun 3 katı? Elektriğe zam yapılmıyor da elektrik değer mi kazanıyor acaba? Çıkıp biri açıklasa ya…

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Belki de Sağlık Bakanı gibi gerçekleri ulusal çıkarları korumak için gizliyorlar. Koskoca bakana “sen yalancısın” demek gibi bir hadsizlik içerisinde olamayacağımıza göre kibarca doğruların üzerini örttü diyebiliriz.

Zira büyüme verilerinde, işsizlik rakamlarında,

bilumum istatistik kurumu açıklamalarından alışığız biz…

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Esas TRT payına ne demeli? Ona da zam geldi! Ticarethanelerden alınan TRT payı 1.08 kuruştan 1.16 kuruşa, konutlarda 0.72 kuruştan 0.78 kuruşa çıktı.

TRT ekranlarında halkımız gaza getirecek diziler serisinden “Uyanış Büyük Selçuklu” yayına girdi. Ya kim ödeyecekti maliyetini? Zira Selçuklu uyansın, halkımız uyusun bütün dilekleri…

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Özelleştirmelerden gelen kazığı da incelemeden geçmeyelim. Yıl 2013… Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin TEDAŞ'a ait yüzde 100 oranındaki hissenin özelleştirme ihalesi 387 milyon dolara özelleştirildi. Özelleştirilirken bölgenin kayıp-kaçak oranı yüzde 71.4 seviyesindeydi…

Aradan 7 yıl geçti. Kaçak-kayıp oranı yüzde 86'ya çıktı! Demek ki şirketin kaçak kullanımı artırıcı etkisi olmuş. Yıllarca kaçağı önleyeceğiz diye boşuna atıp tutmuş!

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Şirket için fark eden yok! O faturasını ödeyen bizim gibi üzümlü keklerden cayır cayır alacak parasını… Güzel kardeşim senin iş bilmezliğinin faturasını ben niye ödüyorum? Var mı cevabı?

Elektrik zamlarının ardındaki diğer bir giz, özelleştirmesi yapılan elektrik dağıtım şirketlerinin neredeyse hepsinin AKP'ye yakın işadamları tarafından alınması olmasın sakın?

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Bakın bir kez daha anlatıyorum. Ülke ekonomisi bitik durumda… Senin dükkanının kapalı olması, ücretsiz izinli olarak eve gönderilmen, işsiz olman veya gelirinin olmaması kimin umurunda?

Diğer ülkeler vatandaşlarının cebine nakit para koyarken bari cepteki son kuruşları da hayati tüketim kalemlerine zam yaparak alma!

AKP'nin sembolü ampulü yakacak elektrik parası kalmayacak milletin cebinde… Sonra kimin kafasına çay atacak çıkıp otobüsün üzerine?