Ya faiz artırılacaktı ya dolar fırlayacaktı

Merkez Bankası yeni Başkanı Naci Ağbal, ilk elin günahı olmaz diyerek 475 baz puan faiz artışıyla siftah yaptı. Politika faizi yüzde 15'e çıktı. Beklemeyen var mıydı?

Devletimiz sağ olsun. Herkesi ucundan ekonomist yaptı. Ya dolar daha da artacaktı, ya faiz artırılacaktı. Bunu bilmeyen kalmadı.

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Ekonomi adına hiçbir anlam taşımayan fakat piyasalar için test niteliğinde bir karardı… Faizler açısından da hiçbir şey değişmedi. Sadeleşmeye gidildi. Aslında bu iyi bir şeydi…

Yapılması gereken yapıldı. Fazlası değil… Bu bir reform veya gelişme olarak görülmemeli… Matematiğe göre faiz artırılması gerekiyordu. Normalleşmeydi bunun adı…

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Zira politika faizi 10.25 seviyelerindeyken, Merkez Bankası'nın bankalara çeşitli kanallarla verdiği likiditenin ortalama maliyeti zaten 14.80'e ulaştı. Gerçekte Merkez Bankası faizleri 0.20 artırdı!

Faizin ismini değiştirip laf cambazlıklarıyla yüksek faizi vermeye devam etti. Mevduat faizleri bile yüzde 15'lere kadar çıktı. Kime hava attı? Bedeli yine ülke ekonomisine yansıdı.

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Karar öncesinde saray sakini çıktı, “Ben faize karşıyım” repliğini tekrarladı. Buna rağmen Merkez Bankası faizleri artırdı. Ben bağımsız karar alırım hesabı… İyi polis, kötü polis…

Sizce Merkez Bankası'nın faiz artıracağını bilmiyor muydu? Şahsım iyi polis… Hâlâ faiz düşmanı… Merkez Bankası kötü polis… Başkanı dinlemiyor, faizleri artırıyor. Bu senaryoda herkes kazanıyor.

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Ekonomi aynı zamanda psikolojidir… Naci Ağbal güzel bir başlangıç yaptı. Doğru hamle ile güven sağladı. Ayakları yere bastı.

Merkez bankaları piyasaların çobanıdır… Merkez bankaları piyasaları geriden takip etmez… Onlardan bir adım önde olurlar ve yönlendirirler…

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Faizlere dokunmasaydı, dolar önce 8.5 seviyesine geri dönerdi sonrasında 9'a doğru yelkenleri şişirirdi… Bunu piyasada herkes görüyorken, hamaset ile işin yürütülmesi mümkün değildi…

Faiz, enflasyondan düşük olduğu sürece paranın dövize kaçması önlenemezdi… Az buz değil 250 milyar dolar yerli yatırımcıların parası yatıyor döviz bazında… İşin kötü tarafı kasada yok ki öyle bir para…

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Peki, böylesine yüksek faiz artışı derdimizin devası mı? Hayır! Tek başına yetmez. Döviz artışını frenler, kuru bir süre sabitler. Yüksek maliyeti karşılığında zaman kazandırır.

Ekonomide yaşadığımız sorunların 475 baz puan faiz artışıyla bir alakası yok! Ülkede tasarruf eksiği var. Yatırım eksiği var. Rezerv eksiği var. Yönetim eksikliği var. Bu artış onların yerine geçmeyecek.

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Kimse faizlerin yükselmesini istemez. Lakin mecbur kalınca yapacaksın. Bu değişmez.

Faiz yükselince yüksek faizin maliyeti vatandaşa… Dolar yükselince yüksek dolar kurunun maliyeti yine vatandaşa… Biri düşse diğeri… Nedir bunun sebebi?

Yıllardır ülkeyi yönetip 8 uçakla pikniğe gidiyor ya… İpucu orada…