Ya IMF ile anlaşacaksın ya para basacaksın!

Hafta sonu millet ipini koparırcasına kendini sokağa atınca “sokağa çıkma yasağı” konuşulmaya başlandı. Keşke o kadar kolay olsaydı. İşte anlaşamadığımız nokta burası…

Sokağa çıkmayı yasaklarsan insanlara ihtiyaçları için yardım paketleri ulaştırmalısın… Geliri olmayan geniş halk kitlelerinin sorumluluğunu almalısın.

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O yardım paketi için de kaynak bulunmalı… Kaynak olacak paralar çoktan harcandı! Bu durumda tek bir çare kaldı; “Lütfen sokağa çıkmayın!”

Bizim gibi ülkeyi yönetenlerin iddia ettiği gibi iyi, gerçekte ise çok kötü ekonomiye sahip ülkelerde ekonomi bir süre durursa sosyal sorunların çıkması kaçınılmazdır.

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Kriz zamanında ne yapılacaklar hakkında en ufak bir fikri olmayan aile bireyleri vasıtasıyla aile şirketi gibi yönetilen ülkeden daha fazlası beklenmemeli…

Yahu “Ben, beklenti olarak Türkiye ekonomisinde şu an için bir risk görmüyorum” dedi, ciddi ciddi! Var mı daha ötesi?

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Hiçbir şirket iş yapamıyor. Zarar üzerine zarar yazıyor. Reel sektörü ve çalışanlarını koruma zamanı… Kaderine bırakırsan unutursun önümüzdeki 5 yılı…

Sahi ihaleleri yandaşlara verilen yap-işlet-devret projeleri ne durumda? Onlar için Üçüncü Dünya Savaşı çıksa fark etmez. Müşteri garantileri var.

Paralarını cayır cayır alacaklar. Bir onlar için risk yok! Herhalde risksiz Türkiye ekonomisi dediği bu ihalelerin sahipleri…

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Düne kadar Suriyelilere 40 milyar dolar veren devlet, bu kadar parayı dünyanın gördüğü en büyük krizlerden birinde kendi vatandaşına ödeyemeyecek mi?

Sabah akşam eylem planı, mucize kurtuluş programı, paket açma seremonisi… Ne güzel tatlı tatlı anlatıyorlardı.

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Seyretmekten, dinlemekten hiç sıkılmıyordum. Yalan söylerken sergiledikleri rahat davranışlar, belgesel gibiydi… Bir ivmeleniyorduk, bir kalkınıyorduk.

Hani; “Biz sadece millete hesap veririz” deyip duruyorlar ya… Topladıkları onca vergiyi nereye harcamışlar da bugün parasız kaldılar? Bari onu söylesinler!

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Bu saatten ya IMF ile anlaşacaksın (17 Mart yazım). Ya elin mahkûm matbaayı çalıştıracaksın, para basacaksın ve dağıtacaksın.

Ötesinde isterse enflasyon patlasın, faizler katlasın, dolar artsın. Hiç biri insanların hayatından daha önemli değil… İleride halledilir!

Bütçe açığı mı patlayacak? Bırakın patlasın! Öyle borç ötelemesi falan kimseyi kurtarmaz. Tıpkı yandaşlarına yaptığın gibi vergileri sileceksin. Sonrasında likidite desteği sağlayacaksın.

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Alt tarafı her seçimden önce yaptığını yapacaksın. Oy kaygısıyla çıkıp bunu açıklayabilecek cesaret de yoksa hiç dert etme ileride bütün suçu virüse atarsın!

Gurur yapmanın âlemi yok. Acımadan geçer aylar. Zamanla yalnızlık başlar. Yola çıkar pişmanlıklar. İşte hep bunlar zamanında yediğin hurmalar!