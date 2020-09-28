Yakında Cumhuriyet’i ilan edecekler!

Gaziantep'te 300 fabrika açılışı yaptılar. Aklı başında kimse böyle bir açılışa inanmayacağını bildikleri halde neden bunu yapıyorlar? Elbet inananı çıkar.

Bir de liste yayınlamışlar! İşin ilginci listenin 114'üncü ve 213'üncü sırasındaki fabrikaları çalmışlar. Zira yoklar!

Herhalde kimse saymaz, 298'de kalmasın biz onu 300'e tamamlayalım listeyi öyle yayınlayalım diye düşünmüşler.

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Üşenmedim “A” harfindeki fabrikaları tek tek inceledim. Sayıları 45 adet… Sadece 2 tanesi 2020 yılının başında kurulmuş. Diğerleri oldukça eski… Aralarında 60 yıllık da var, 30 yıl önce kurulmuş olanı da…

“B” harfine hiç girme! Orada çalışanlara satış yapmak için açılmış BİM marketin ismi de listede… İşsizlikle mücadele etmeyi bıraktılar, gerçeklerle mücadele ediyorlar.

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Göreceksiniz yakında Karadeniz'deki doğalgaz alanında milyarlarca metreküplük yeni saha bulacaklar. Tabii uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarından rapor almayacaklar.

Nasıl olsa şu ana kadar tıp literatürüne “yalandan ölmüştür” diye geçen bir vaka yok! O yüzden salla sallayabildiğin kadar…

İki gün sonra; “Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz” derse şaşırma, onu da yapar!

Suudiler'den hayranı Türkler'e büyük darbe!

Açıklamalara göre “Made in Turkey” damgalı ürünler, ekim ayından itibaren Suudi Arabistan'a giremeyecek. Bunun anlamı bildiğin “ambargo” demek!

Bence büyük hata yapıyorlar. Dünyada kendilerine daha fazla hayran bir iktidar tarafından yönetilen ülke bulamazlar.

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Halbuki aramız ne kadar iyiydi… Suudi Kralı öldü. Erdoğan, Afrika ziyaretini yarıda kesip koşa koşa Arabistan'a cenazeye gitti. Türkiye'de milli yas ilan edildi, bayraklar yarıya indi. Öyle de severdi.

Sahi neye bozuldular? İnsan kendini bir garip hissediyor. Şimdi Türkiye, Suudiler'in dış mihrakı mı? Ay çok tatlı! Bir an kendimi başka ülkelerin üzerinde oyun oynayan ülke vatandaşı gibi hissettim. Keyiflendim!

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Suudi Arabistan neye bozuldu? Ortaçağ kafasıyla İstanbul'un ortasında gazetecisini öldürüp, doğradı bavula koydu. Türkiye bunu dünyaya duyurdu.

İyi de sonrasında yakaladığımıza pişman olduk. Kimseyi tutuklamadık. Katillerin hepsini ellerini kollarını sallaya sallaya ülkelerine geri yolladık. Hâlâ neyin derdindeler?

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Ambargo deyince, ürettiğimiz bir iPhone da yok ki, ağızlarının tadıyla balyoz vurup kırsınlar.

Suudiler de, Türk Lirası'nı göstermelik olarak yere atacak, üzerinde zıplayacak, yırtacak, parçalayacak, kesecek, yakacak delikanlı kalmadı mı? Hiç mi bizden örnek almadı?

İşin aslı zaten yerlerde sürünüyor Türk Lirası… Atmalarına bile gerek kalmadı. Sadece zıplasalar bile anlarız biz verdikleri mesajı…

Yine de 3 milyar 300 milyon dolarlık ihracatımız var. Karşılığında 3 milyar dolarlık ithalat söz konusu… Diğer Arap ülkelerinin de Suudiler'i takip edeceğini görmek için âlim olmaya gerek yok.

Oysa gelişmiş ülkeler boykotla, ambargoyla pek uğraşmıyor. Ellerindekileri masaya koyuyor.

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Amerika, F-35 savaş uçaklarını satmıyorum, hatta ceza kesmeye hazırlanıyorum diyor.

Almanya, kredileri gözden geçiriyorum, tank motorlarını da göndermiyorum diyor. Rusya, Türkiye'ye gidene izin vermiyorum, mallarını da almıyorum diyor. Fransa sadece telefon ediyor. Hepsi üç vakte kalmadan istediğini alıyor.

Sahi Oruç Reis'in bakımı bitmedi mi?

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Peki, Hac'da yürüme yollarını düzenlemeyi başaramayıp binlerce kişinin ölümünden sorumlu olan Suudiler ambargoyu başlatınca Türkiye nasıl bir politika izler?

Hiçbir politika izleyemez. Hayranlık böyle bir şey! Yine koşa koşa Arabistan'a gidilir. Hatta Türkiye'nin Hac kontenjanının artırılması için rica edilir.

Ne var ki; Suudiler'in Türkiye'ye seyahat etmemeleri konusundaki kutlu boykotlarını canı gönülden destekliyorum. Saçlarını bu kadar ucuza hangi memlekette ektirecekler onu merak ediyorum!

Türkiye neden küçülmeyecek?

Beklentilerin aksine Türkiye 2020 yılında çok küçülmeyecek… Hatta hiç küçülmeyecek! Peki, nasıl olacak?

Türkiye'nin geliri o kadar hızlı düşüyor ki, öylesine hızlı fakirleşiyoruz ki G-20'den atılma tehlikesi baş gösterdi.

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G-20 dediğin uluslararası ekonomik işbirliğini arttırmayı amaçlayan, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomileri bir araya getiren, küresel ekonomik kararların alındığı bir platform…

Türkiye bunun dışına çıkartılırsa her anlamda darbe yer, fasulyeden bir ülke konumuna düşer.

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Mecburen, bu gurupta kalmak adına milli geliri mi yukarı çekmek gerekiyor, çek! Ekonomiyi mi büyütmek gerekiyor, büyüt!

Ne yap et, bu grubun içerisinde kal! Yoksa dünya 5'ten büyüktür lafı bir anda dünya 20'den büyüktür olacak.

Diğer ülkeler “hadi len” çekecek! Bir günde 300 fabrika açar gibi kâğıda da yazarsın Türkiye büyüdü diye… Bak sen şu sorun ettiğin şeye…