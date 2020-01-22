Yara yara gidiyor maşallah!

Bilal Erdoğan, “Cumhurbaşkanımız geçmiş önümüze yara yara gidiyor” dedi… “Babam yardırıyor” meali… Kendisine destek olmamızı istedi. Ülke iyi yönetilmiyorsa desteklemek ülkenin daha kötüye gitmesine göz yummak demek… Ekonomide de yara yara gitti, insanlar doğalgaz faturalarını bile ödeyemez hale geldi. Çözüm olarak faturalara taksit getirildi!

★★★

Merkez Bankası'nın son kararı ekonominin karpuz gibi yarıldığının kanıtı! “Son yıl karından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kâra katılarak dağıtılması kabul edildi” denildi.

Hangi amaçla kabul ediliyor? Bütçenin daha iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi… Peki, bütçeyi kim kötüleştirmiş ki iyileştiriliyor? Kim zayıflatmış ki güçlendiriliyor?

★★★

Para nereye gidecek? Hazine'ye verilecek. Neden verilecek? İşler kötü olunca yeterli vergi toplanamadı. Hazine'nin harcayabileceği parası kalmadı!

Özel şirket yönetseler çoktan batırmışlardı. Ülke olunca işler değişiyor. Kötü yönetim bize fakirleşme, enflasyon, yüksek faiz, değersiz para, işsizlik olarak geri dönüyor.

★★★

Merkez Bankası'nın ihtiyaç akçesine ihtiyacı var mı? Neden olsun ki? Paraya ihtiyaç duyarsa basar kendisi! Var böyle bir yetkisi…

Haliyle piyasaya sürülmeyecek paranın Hazine'ye aktarılması, teknik olarak para basılmaması ama pratikte para basılması. Kafanız yeterince karıştı mı? Demek amaca ulaşıldı!

O zaman “para basmak” yerine “ihtiyat akçesi” kelimelerini kullanalım. “Karşılıksız” dememek için “hazineye devrediliyor” diyelim. Onu zaten yaptılar! Elimizde başka ne var? Gereksiz prosedür…

Yazsanıza oraya; “Merkez Bankası Hazine istediği zaman istediği kadar parayı sağlar.” Nasıl olsa öyle yapıyor. Kim kimi kandırıyor?

Merkez Bankası'nın bilançosunda “değerleme hesabı” var. Karışık hesap, fark etseler de nasıl olsa kimseye anlatamazlar. Onu da aldılar!

★★★

Tabii ekonomide her hamlenin bir karşılığı olur. Piyasaya ne kadar çok para sürersen, paran o kadar değersizleşir. Enflasyon artar, faizler yükselir. Zaman meselesidir.

Zira mecburlar! Bu yıl 129 milyar lirası faiz olmak üzere toplam 350 milyar lira borç ödemesi yapılacak. Kamu borç stoku 1.5 trilyon lirayı aşacak. Para basmazlarsa bırakın harcamayı, maaşları ödeyecek para bile kalmayacak!

★★★

Bütçeyi yara yara gittiler, yolun sonuna geldiler. Şimdi o bütçeyi tekrar dikmek gerek. Ne yapacaklarını bilmediklerinden görürsünüz yine vergi affı gelecek. Hani IMF bizden borç istemişti… Onu mu geri istesek? Bu aralar dış mihraklar lafı pek geçmiyor. Yakında tekrar dile getirilecek. Eh 18 yıldır tanıdık kendilerini, kâhin olmaya ne hacet?