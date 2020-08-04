Yaşam kaliteniz nerede?

Bugünkü kötü ekonominin nedeni olarak gösterilen 7 yıl önceki Gezi olaylarının en anlamlı sloganlarından biriydi “Kahrolsun bağzı şeyler!”

Yere yazılmış duvar yazısı olması bile başlı başına komikti! Hiç kimseyi suçlamayacak kadar naif, herkesi düşündürecek kadar anlam yüklüydü…

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O bazı şeylerin ne olduğunu herkes biliyordu. Bilinenlerin eksiği vardı, fazlası yoktu.

Politika ile alakası olmayan yolunda gitmeyen şeyleri protesto etmek için dışarı çıkmış ama tam da tarif edemeyen, kimseyle alıp veremediği olmayan, sadece insan gibi yaşamak isteyenlerin mesajıydı…

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O tarif edemediği durum bugün elle tutulur, gözle görünür hale geldi. Herkes bir köşeye çekildi, kutuplaştı. Tam da istenildiği gibi, bırakın taraf olmayı ortalık fanatik doldu. Birlik beraberlik tam bir yalan oldu.

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O yıla göre arada hesaplamayı değiştirip kağıt üzerinde yüzde 20 artırıldığı halde kişi başı 3.363 dolar fakirleşti bu ülke… Bu yıl için de 1.000 dolar daha ekle… Bariz fakiriz işte!

Bir ülkede ekonomi kötüye gittiği veya Türk Lirası değer kaybettiği için kendi fakirleştiği halde sevinen olur mu? Milyonlarca kişi var.

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Biliyorlar ki, doların her kuruş artması iktidarı zora sokacak. Ülke ekonomisi zora girecek. Hatta yakınları, eşi, dostu işsiz kalacak. Umurlarında değil… Çünkü bedeli ne olursa olsun iktidarın gitmesini istiyorlar.

Türkiye'nin ekonomisi de iyi değil, ruh hali de… Çocukların “Acımadı ki” demesi gibi tam tersi durum da iktidar cephesinde yaşanıyor.

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Hiçbir yanlış kabul edilmiyor. Dolar artarsa “Bizim sorunumuz değil, bizi etkilemez, endişeli değiliz” demeçleri ardı ardına patlıyor.

Geri adım atmak istemiyorlar. “Türkiye ekonomisi iyi” diye tekrar edip duruyorlar. Değil ama ne anlatsan inanmak isteyen bir kitle var arkalarında… Hani Almanya bizi kıskanıyor ya, tam da o kıvamda…

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Dile kolay 18 koca yıl… Hata olduğu bilinerek atılan adımlar. Saplanılmış bataklıklar. Göz göre göre yapılan yanlışlıklar. Çaresizlikten göz yumulan olaylar.

Adalet ve özgürlükler mevcut İktidar yönetimde olduğu sürece ülkeye gelemeyecekler. Beslendiği, oy devşirdiği ortamı yok ederler.

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Takım tutmak ile partiye oy vermek arasındaki farkı anlayamayan bu kadar çok insanın bulunduğu bir ülke için yine iyi bile gidiyoruz sayılır. Yakışır!

Bir iktidar insanların yaşam standardını yükseltmek için göreve gelir. Eski bayramlarınızla son geçirdiğinizi kıyaslayın… Kalite nereye gelmiş bakın… Ne diyeyim, kahrolsun bağzı şeyler!