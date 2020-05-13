Zor günler göreceğiz güneşsiz günler!

İthal ürünlerde iğneden ipliğe hatta iğne deliğine kadar yeni vergiler geldi. “15 sene önce evlerde fırın, buzdolabı bulabiliyor muyduk” deyip, fırına buzdolabına yüzde 30 ek vergi getirildi.

Madem fırın, buzdolabı kullanıp lüks yaşamayı seviyorlar bir zahmet ek vergisine katlansın insanlar… AKP öncesi yaşadıkları mağaraları hatırlasınlar.

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Enflasyon yüzde 11 demediniz mi? O zaman yüzde 30-35 ek vergiler neyin nesi?

Daha yeni üç binden fazla ithal mala ek vergi gelmişti. Muhtemelen bir ekip kurup çarşıya pazara yolladılar. Neye vergi koymadıklarının listesini hazırlayıp eksiklerini tamamladılar.

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Gitar çalacaksan gidip Fender, Ibanez, Yamaha, Gibson alırsın. Yerli muadili ne bunların? Onun yerine bağlama, zurna, kabak kemane, yaylı tambur, cura mı çalacaksın?

Bu zamlar Türkiye ekonomisinin nasıl içler acısı durumuna sokulduğunu göstermesi açısından manidardır. Yat, tekne alınca ÖTV ödeme… Gitar telleriyle bile yeni vergiler bestele…

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Vergileri artırarak ekonomiyi düzelteceklerini zannedenler, beş dolara muhtaç kaldık diyemiyorlar, “yerli üreticiye destek” ayağına ek vergi bindiriyorlar. Sanki yabancı ürünlere vergi gelince, yerli üretici tavan fiyat uygulamasına geçecek. Fiyatlarını yukarı çekmeyecek! Ürettiği malın yabancısının fiyatı yüzde 30 artıyorsa, o da yüzde 25 yapıştıracak!

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Ortam hazır. Salgın var vergiyi tabana yay! Yetmez… Bu aslında bir kurtuluş savaşı, küresel ekonomik çeteler ekonomimize saldırıyorlar ayağına milletten daha fazla vergi al.

Verilen her açıkta ek vergi getireceksen ülkeyi kahvedeki Hüsnü Dayı da gayet güzel yönetebilir. Sahi ülkeyi yönetenlerin Hüsnü Dayı'dan farkı nedir?

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Türkiye'nin döviz rezervi kalmadı diyenlere kızıyorlar. Yapışkan banttan, çakmaklara kadar fiyatları artırıp ellerindeki kıt dövizi tutmaya çalışıyorlar. O dövizin nasıl kuruduğunu hiç düşünmüyorlar!

Ben size zor günlerin daha başlangıcında olduğumuzu söyleyeyim. Bırakın diğerleri buna dış mihraklar sebep olduğunu zannetmeye devam etsin.

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Ek vergiler bir işe yarar mı? Maalesef hasta olan ekonomi için çok geç kalındı! Ülkede para kalmadı. Kıt kaynaklar lükse, şatafata harcandı. Sarayın kaç uçağı var? Birini bile sattı mı? Durun bunlar sadece dış ticaret açığı için alınan önlemler. Bu sefer SMS de kurtaramayacak, bütçe açıklarını kapatmak için kulağımızın arkasını göstereceğiz.

Çocuklar inanın, inanın çocuklar… Zor günler göreceğiz, güneşsiz günler… Biz bize yetmeyeceğiz. Her geçen gün fakirleşeceğiz.