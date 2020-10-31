50 bin dolara çanta!

Onlar iyi biz kötüyüz diyen “avunma” yazıları yazmayı sevmem. Tutamadım kendimi “Çin Cumhurbaşkanı'nın 5 küçük sorunu” başlıklı haberi okuyunca kıyaslama gereği duydum. Çin, 13. Beş Yıllık Planı uyguluyormuş ve Çin Cumhurbaşkanı bu plan hedefleri içinde yer alan şu “5 küçük sorunu çözmeyi” kendine en önemli uğraş edinmiş.

Çocuklarda miyopluk.

Yaşlıların bakımı.

Çöpleri sınıflandırma.

Kışın temiz ısınma.

Gıda israfını önleme.

Çin Cumhurbaşkanı ilkokul çocuklarındaki miyopluk sorunu için koşturuyor. Türkiye ise 64 Avrupa ülkesi içinde en yüksek çocuk ölümleri yaşıyor, ilaçta, aşıda dışa bağımlı, bizim Cumhurbaşkanı bunu hiç dert etmiyor.

Eşinin çantası varmış!

50 bin dolarlık çanta!

Niçin bu ithal çanta?

İzah etmeye çalışıyor.

Edebiliyor mu?

Bence edemiyor.

Çin “5 G…”yi cephane yaptı, yaşlı Avrupa ile liberal Amerika'yı sallıyor. Türkiye'de ise halka tepeden bakan, baskıcı, kibirli, yabancılaşmış bir iktidar sınıfı peydahlandı; ithal lüks makam araçlarında gezerek “azametli” havası atıyorlar!

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Çin, çiğliğin bataklığına düşmeden bugünlerde dillere destan olan “Huawei” adlı şirketini yarattı. Çinli teknoloji şirketleri de Huawei'nin izinden gittiler ve “ABD'nin dünya ekonomisi üzerindeki hakimiyeti” sallanıp, sarsılma sürecine girdi.

Daha çok sayıda cihaz.

Daha çok sayıda bağlantı.

Daha yüksek indirme hızı.

Çin 5G teknolojisini çok başarılı kullanarak ABD'nin elinde tuttuğu avantajı almış görünüyor. Ve bu “Amerika'yı çileden çıkaran” korkular yarattı. Amerikalılar, “Çin yakında evlerimizde 5 G'ye bağlı buzdolaplarımızı bile bize karşı kullanacak” demeye başladılar.

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Bir Çin'e bak!

Bir de bize!

65 bin okulumuzda “akıllı tahta” ile eğitim ve öğretim yapabilmek için 10 yıl önce “Fatih” adlı bir proje büyük propaganda ile başlatıldı. Bugüne kadar 3.5 milyar lira harcandı. 10 yılda 7 bakan değişti. Emekli bakanların her birine bile makam aracı verildi. Fakat “akıllı tahta” ile “teknolojik ağ yapısı” ve ağ yapısı ile “geniş bant internet erişimi” bağlantısı birbiriyle henüz tam olarak uyumlu kılınamadı.

Çin fiyat kırıyor.

Dünya ülkelerine denizaltı ve kara üstü 5 G ağları satarak kendine bağlıyor. 5 G ile “sivil ve askeri kaynaşmayı” Amerikalılardan daha iyi yapabiliyor ve gizli istihbarat alanında bile Amerikan üstünlüğüne meydan okuyor. Wifi, dokunmatik ekran, akıllı telefon, yüz tanıma teknolojileri, fikri mülkiyet ağı, otomatik öğrenme algoritması, ileri teknoloji mühendis ordusu, veri toplama işlemleri, ses tanıma sistemleri, yapay zeka uygulamaları, patent sayısı, açık mineralli ağ inşası, telif ücretleri açısından dünya liderliğinde ABD'yi zorluyor.

Çin Cumhurbaşkanı!

Çocukları dert edindi.

Türk Cumhurbaşkanı!

50 bin dolarlık çantayı!

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

MAN Adası dolarları!

Giden dolar yok. Gelen dolar vardı. Ülkemize döviz gelmişti. Yani dolarlar gerçek, dekontlar hakikiydi. MAN Adası'nda “3 demet maydanoz fiyatı” sermaye ile kurulan şirketten Halk Bankası'nın Galata Şubesi'ne Cumhurbaşkanı'nın eniştesi, dünürü, kardeşi ve oğlunun hesaplarına toplam 15 milyon dolar gönderilmişti. İktidar ile muhalefet arasında siyasi polemik konusu olmuş, davalar açılmıştı. Ancak bu 15 milyon doların nasıl kazanıldığı bir türlü açıklanmamıştı. Man Adası dolarlarının Türkiye'ye gelişi 2017 yılında konuşulmaya başlandı. 2017 yılında 1 Dolar: 3 lira 49 kuruştu. Dün 1 Dolar: 8 lira 34 kuruşu gördü. 2017 yılından bu yana 3 yıl bile dolmadan MAN Adası dolarları kazançta zirve yaptı.

Unutma!