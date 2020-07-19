Din psikolojisi ve din sosyolojisi profesörünün, “Bir FETÖ gitti, Bin FETÖ geliyor” diye uyaran cümlesi gazete birinci sayfalarını dalgalandırdı.

Profesörü linç edecekler!

Bin FETÖ zaten vardı.

Bir FETÖ gitti.

999'u duruyor.

Hepsi yerli yerinde.

Görev başındalar.

FETÖ, bir zihniyet, zamana göre kılık değiştiren, lider değiştiren, tarikat değiştiren, parti değiştiren, örgüt değiştiren, taktik değiştiren fakat kendi hep aynı kalan kaynamış bir yanlış kemik, kurnaz, sinsi bir yapılanma.

Allah ile aldatan.

Kuran ile aldatan.

Meleklerle aldatan.

Hadislerle aldatan.

Peygamberle aldatan.

Milliyetçilikle aldatan.

Vatan sevgisiyle aldatan.

Yüksek ahlakla aldatan.

Aldata, kandıra cahil halk desteği bulan ve gerçek gücünü yandaş yaptıklarına “devlet avantası, hak edilmemiş kazanç, iktidar partisi desteği, tarikat ya da cemaat dayanışması, yüksek mevkilere çıkma fırsatı, kayırma, kollama” sunan bir yapı.

Gücünü “avantacılıktan” alıyor.

Altı din sömürüsü.

Ortası ticaret.

Üstü dinci darbe ihanet.

★★★

Avantacılık derinde.

İliklerinde.

Zaten o giden FETÖ de geri gelsin diye 3 ay önce Tarih Kurumu Başkanlığı'na atadıkları profesörü konuşturup sözüm ona “pişmanlık taşları” döşetiyorlar. Oysa din psikolojisi, din sosyolojisi ve mukayeseli dinler profesörünün söylemek istediği; “Avantacılık bitmezse FETÖ'cülük tükenmez” gerçeğini anlamazdan gelmekteler.

Kayırma bitmedi.

Devlete sızma, hak edilmemiş makama oturma, hak edilmemiş devlet bankası kredisine kavuşma, hak edilmemiş şehir rantına sahiplenme, hak edilmemiş yüksek mevkilere sulanma, yandaşlara yakınlara vakıf kurdurup belediye parası pompalama yeni düzen yapıldı.

FETÖ zihniyeti duruyor.

Dün bir haber vardı:

15 Temmuz darbe girişimi olmuş. Bir gün sonra FETÖ'cü olduğu iddiasıyla bir hakim açığa alındı. Bu hakim, 6-7 FETÖ'cü diğer hakim ve subaylarla birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıp, tutuklandı. Meslekten (hakimlikten) ihraç edildi. Daha sonra bir yolunu bulup yeniden hakim yapıldı. Bu hakim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı'nın arasında geçen “MAN Adası Dolarları” davasına baktı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu 197 milyon TL tazminat ödemeye mahkum etti. Bu davada savunma avukatı Celal Çelik, hakimin FETÖ'cü geçmişini açıkladıktan sonra “FETÖ'cüler bilerek temizlenmiyor. Ne isterlerse yapacakları birileri var” dedi.

★★★

Dün bir haber daha vardı:

Bedelli askerliğini yapmak için kışlada bulunan iktidar partisi AKP'nin Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Meclis İçişleri Komisyonu'nu “katip üyeliğine” aday gösterildi. 16 oyla seçildi. Mecliste ve hukuk tarihinde bir ilk yaşandı.

Dün bir haber daha vardı:

Dün bir haber daha vardı.

Dün bir haber daha vardı.

Özgür, tarafsız gazetelerde bunlar gibi onlarca “avantacılık, kayırma, torpil, hak edilmemiş kazanç, iktidar desteği ile yüksek mevkilere çıkma haberleri” sayfaları doldurmaktaydı.

Avantacılık bitmezse!

FETÖ'cülük tükenmez!