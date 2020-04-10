Adın çıkacağına!

Böyle bir gerçeği haykıran atasözümüz var. Benzeri deyim başka dillerde de bulunabilir. Adın iyiye çıkmışsa iyisin. Hata yapsan da göze batmıyorsun. Adın “mimli yani lekeliye” çıkmışsa güven bunalımının damlasında boğulursun.

İktidarın adı çıktı.

Sıralarsak.

20 leke bulunur.

İlk ikisi şudur.

1- İsrafçıdırlar.

Devleti israfa batırdılar.

2- Kayırmacıdırlar.

20 yıl yandaş kayırdılar.

İşte son örnek: İstanbul'a “iki sahra hastanesini 45 gün içinde yapacağız” müjdesi verdikleri anda kuşkular anında depreşti. Yine inşaat rantı, yine israfçı yatırım, yine yandaş kayırıyorlar suçlamaları yağmur oldu. Gerçekten Atatürk Havalimanı'nın boşa çıkan terminal binalarını ya da havalimanının kapsının 500 metre karşısında İstanbul Ticaret Odası'na ait fuar binasını seçmediler.

Boş arsa bulundu.

Dozerler girdi.

Yeni inşaat yükselecek.

Bu kez devlet, “hasta garantili- yap işlet” modeliyle değil bizzat kendisi yaptıracakmış. Tamam da hastaneyi yapması için bir özel inşaat şirketi bulunmuş.

Bu inşaat şirketi kim?

Eski yandaşlardan biri.

Adı da geçti.

Henüz yalanlamadı.

★★★

“Cumhurbaşkanı sahra hastanesi yapılacağını açıkladı, alkış aldı” diye yazdığım gün bir beyefendi okurum bana şu e-posta mektubu gönderdi: “Sn. Doğru, Yine bir israf kapısı açılıyor. Öncelikle Atatürk Havalimanı'nda dönüştürme değil, yeni bir inşaat yapılıyor. Eski kargo terminalinin önündeki boş alana inşaat planlandı. Sancaktepe'deki alan da bildiğim kadarıyla fideciliğe çok müsait birinci sınıf tarım alanı idi. Toprağı nereye atıldı ise yazık oldu. Esas sorun ise zaten Türkiye bir bina stok fazlalığı yaşıyor. Birçok AVM zaten zor durumdaydı, perakende sektörünün eski günlerine dönmesi tahminen 3 yılı aşacaktır, üstelik de dönüş farklı bir yapıyla olacaktır. E-ticaretin artmasının yanı sıra, kanımca sıcak satışlarda daha ziyade eski usul dükkan açma yeniden öne çıkacaktır. Mevcut AVM'lerden 2 tanesi 10-15 günde salgın hastanesine dönüştürülebilirdi. Böylece salgın sonrasında da atıl kalacak bir sermaye değerlendirilmiş olurdu. Benzer bir sıkıntıyı turizm sektörü de yaşayacak. Turizmin de eski günlerine dönmesi en az 3 yıl alacak. Birçok otel yenilenme sürecine girdi. Bunlardan 2-3-5-10 tanesi de acilen salgın hastanesine dönüştürülebilir. Kiralama da olabilir, satın alma da. Üstelik teknik donanım hazır ise otelin dönüşmesi 1 haftada tamamlanır. Bildiğim zamana karşı yarışıyor olduğumuz. Saygılarımla Prof. Dr. Suavi Ahıpaşaoğlu.”

★★★

Evet!

Adın israfçıya çıkmasın.

Yandaş kayırmacıya da…

Çıkmışsa sorular cevap arar: Niçin boş kalan terminali ya da İstanbul Belediyesi'nin önerdiği Yenikapı hazır alanını hastaneye çevirmek yerine dozerleri zaten çok az kalmış şehir arsasına soktunuz?

Kaça mal olacak?

Niçin hâlâ israf?

Neden yine kayırma?