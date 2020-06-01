Amerikalı Jet Fadıl başardı!

6 yıllık çalışmadan sonra ürettiği “CREV DRAGON” adlı ilk insanlı mekiği uzaya gönderdi. Dünyanın ciddi gazete ve TV'leri dün onun başarısından gün boyu söz ettiler. Bana da burada “sözümü geri almak” düştü.

Fadıl'a benzetmiştim.

Ben yanıldım.

Güney Afrika Cumhuriyeti doğumlu 48 yaşında iş adamı Elon Musk, 2017 yılının Kasım ayında hiç beklenmedik bir anda Türkiye'ye gelmişti. İlk Anıtkabir'e gitti, Atatürk için “Eskiden de Atatürk'ü çok severdim, onun öğütlerinden yararlandım” diye açıklama yaptı. Ardından hamama gitti, sabunlu kese oldu ve kesenin kir söktürme becerisine hayran kaldığını söyledi. Durmadı kebapçıya da gitti, acılı Adana yerken TV'lerde canlı yayın yapıldı. Sanki bizden biriydi. Her Türk'ün duymak istediğini söylüyor, yapmak istediğini yapıyordu.

Gönlümüze dokundu.

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Tam o günlerde Türkiye'nin yerli ve milli otomobilini yapmak için “Beş Babayiğit” aranıyordu. Parayı devlet verecek, babayiğitler yerli otomobili yapacaklardı. Elon Musk da kendi geliştirdiği bir elektrikli otomobili Türkiye'ye satmak istiyordu.

Atatürk'e gitmek.

Hamamda kese.

Acılı Adana…

Ve günün sonunda devlete otomobil modeli satmak. Bunlar bizim yerli Jet Fadıl, süslemeleri ve girişimlerine birebir benziyordu. Ben de “uyarı olsun” diye bu köşede “Amerikalı Jet Fadıl gönlümüze dokundu” başlıklı o yazıyı yazmıştım. (12/Kasım/2017) Okurlarımdan çok yoğun eleştiri almıştım.

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Amacım Elon Musk'ın teknolojik alanda yaptıkları, yapamadıkları, başardıkları, başaramadıkları üzerine bir sergileme değildi. Kendi dalında ileri teknolojik buluşlar, yenilikler, sıçrayışlar yapmış iş adamının o sıralarda şirketi zorluklar içindeydi, aniden Türkiye'ye gelmesi ve devlet imkanlarından faydalanmak için iktidarı elinde tutanlarla yakınlık kurma arayışı dikkate değer bir yazı konusuydu.

Ayrıca örnek vardı.

Ülkemiz soyulmuştu.

İsveç şirketi Saab'ın geliştirdiği bir model dünya pazarında ve kendi pazarında tutunamamıştı. Satmıyordu. Bizim Teknoloji Bakanlığı'na yedi sülalesi İsveçli Saab'ın alıcı bulamayan modelini “giydirme (kamuflaj) boyama” ile “İşte Yerli ve Milli Türk otomobili” diye yutturdular. Bunun karşılığında da Türk halkının vergilerinden toplanan 40 milyon Euro ödendi. O yazıda da sormuştum; bugün fırsat çıktı yeniden sorayım: “Saab'ın pazar bulamayan modelinin “İşte yerli ve milli Türk otomobili” diye yutturulmasına kimler aracılık etti, komisyonu kimden aldılar?

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Özetle diyeceğim şu:

Yazarlar şüphelenirler.

Musk'tan da…

Mustafa'dan da…

Şüphelenirler.

Ben kendimden bile şüphelenirim. Elon Musk ile ilgili şüphelerim doğru çıkmadı. Adam uzaya astronot gönderdi.

Ben yanıldım.

Okurlarıma ve bu konuda en son mektup yazan Güray Göker ve ailesine “Elon Musk'ın Jet Fadıl ile benzerliğinin olmadığını” bildirir, “Biz yine kaldık kendi Fadıllarımızla baş başa” derim!