Nereden gelir, nasıl gelir, insan sevmeyi öğrenir.

Annesinden öğrenir.

İyilik sevgisi.

Güzellik sevgisi.

Kardeşlik sevgisi.

Vatan sevgisi.

Hepsi anneden gelir.

Kendi özünü sevmenin bir başkasını sevmeye dönüşmesi de Karacaoğlan'ın dediği gibi “omuz verip arkasından götüren, meme verip ağız yukarı yatıran, adam edip meclislere getiren” annelerin karşılıksız desteğinin meyvesi değilse nedir?

Başaramazsın.

Tökezlersin.

Üzülür kapanırsın.

Anne sezer, anlar. Sözünü etmeden, hissettirmeden “üzüldüğün şeye bak… Hayatının tek saniyesi bile bu üzüldüğün şeyin çok ötesindedir…” duygusunu aşılar, düştüğün yerden kalkar tökezlemenin üzerine yürürsün.

Anne özveri heykelidir.

Karşılıksız.

Hesapsız.

★★★

Dün gazetelerde çok içten, yürekten, anneliği anlatan güzel yazılar yazıldı.

Hepsinin özü aynıydı:

Sevildiğimiz için severiz.

Sevgiyi anneden öğreniriz.

İnsan içindeki her iyilik çiçeklenmesini “annesinden gördüğü sevgiyle” öğreniyor.

Bağışlamayı.

Ve unutmayı.

Başkalarına da kulak vermeyi.

Aptal ve cahil oldukları zaman bile insanları dinlemeyi. Herkesin bir öyküsü olduğunu ve herkesin öyküsünün kendince önemli olduğunu. Başaranın tadını çıkarmayı. Başarısızlığı yenmek için yeniden güç toplamayı. Olduğun gibi görünmeyi ve göründüğün gibi olmayı. Birine hükmetme düşüncesini asla aklına getirmemeyi.

Dürüst olmayı.

Adaletli, merhametli, insan onuruna saygılı, sabırlı ve alçak gönüllü olmayı. İnsanları yargılamadan önce onları anlamaya, kavramaya zaman ayırmayı. Nefsinin kölesi ve köpeği olmaktan kurtulmayı. Adi ve iğrenç yanları törpüleyip sıfırlamayı. Kaybetmeyi, ahlaksızca bir kazanca tercih etmeyi. Bir sevda sahibi olmayı.

Bir ideale tutunmayı.

Duygu stoku, vicdan stoku, dostluk, kardeşlik, akıl, insanlık stokları biriktirip istiflemeyi.

Annemizden öğreniriz.

★★★

Annelere 1 gün az.

Her gün anneler günüdür.

Benim annem Ahıska Türkü Billur Doğru, 93 yaşına girdi. Bu yıl, karantina günleri izin vermedi, bir demet çiçekle gidip gününü kutlayamadım. Telefonla konuştuk, bana “senin okurların olan ve olmayan herkese selam söyle” dedi. Üstümde kalmasın; size annemin selamını iletirim.

93 yaş yetmez.

Anneler 1000 yaşasın!