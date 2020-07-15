Ayasofya’da namazı Papa kıldırsın!

“Ayasofya hamlesinin” ülkenin “egemenlik bayrağı ve dinin emri” olduğu ucuz propagandasına çok az kimse inandı. Onlar da zaten inanmak isteyenlerdi.

İşte anketler yayınlanıyor.

Halk geçim konuşuyor.

İşsizlik konuşuyor.

Yoksulluk.

Koranavirüsü.

Okullarda eğitimi.

Duran turizmi.

Aile gelirleri ile giderleri arasında büyüyen açığı konuşuyor. Elektrik faturaları. Yükselen fiyatlar. Adam kayırma. Devlet kadrolarını yandaş yakınlarla doldurma. Havai fişek fabrikasını sürekli patlatan, her patlayıştan sonra yeniden ruhsat alıp ve her patlamanın suçunu işçisine yıkan iş adamına ilk telefonu Cumhurbaşkanı'nın etmesini konuşuyor. Patlama sonrası, patlamayan patlayıcıyı taşırken de askerler görevlendirildi ve 3 asker de hayatlarının baharında öldüler.

Ülke ne hale geldi?

Çürüyen ahlak!

Yükselen yolsuzluk.

Devleti soydurma.

Kişi zengin etme.

Ayasofya vızıltı kaldı.

Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin halk desteği erimekte olan bir iktidarın siyasi çırpınışı olduğunu çoğunluk gördü.

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Katar Emiri'nin süslü annesi, “bir israf ve rant yaratma projesi olan Kanal İstanbul'un” geçeceği güzergahı önceden haber almış. Habersiz köylülerinin arazilerini ucuza kapatmış. Şimdi, üç otuz paraya kapatılan, tarım arazisi üzerinde alış-veriş merkezi, oteller, rezidanslar, mağazalar, ticaret alanları yapılabilsin ve Katar Emiri'nin annesi “1 koyup 100 alsın” diye süper hızda plan değişikliği yapıldı.

Katar Emiri!

Ne kadar da kıymetli!

Emir'in annesi!

Ne kadar da imtiyazlı.

Ankara'daki Saray yönetimi, “Katarlı Emir annesinin tarla vasfındaki arazisi ticaret, konut, rezidans, otel yapılma alanına” dönüştürdü. Bu bölgede Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın da, 13 dönümlük tarla vasfındaki arazisi ‘konut ve ticaret' alanına çevrildi.

Halk bunu konuşuyor.

Kanal'ın açılırken yutacağı para (maliyeti) da şiştikçe şişiyor.

60 milyar dolar demişlerdi.

75 milyar dolara çıktı.

En son Bakanlık, 118 milyar dolara mal olacak diye açıkladı. Emir'in annesi ve onun gibiler “Kanal rantı zengini olsun” diye “Şehircilik Bakanlığı'nın Kentsel Dönüşüm Bütçesi'nin 7-8 katından daha fazla parayı” kanal açmaya yatıracaklar.

Halk bunu konuşuyor.

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Benden bir öneri.

“Ayasofya Hamlenizin” halkı etkilemesini istiyorsanız Papa'yı ikna becerisini gösterin, mühtedi olsun, Müslümanlığı seçsin, açılışta namazı o kıldırsın. İşte o zaman halk, belki size dikkat kesilir, inanır.

Atatürk, batıdan korktu.

Avrupa'ya yaranmak istedi.

Ayasofya'yı müze yaptı.

Tarihe ihanet etti.

Kirli yalanını yayıyorsunuz.

Ayıptır!

Mustafa Kemal Atatürk, ülkesini işgale gelmiş düşmanını yenen bir ulusun yüce gönüllüğünü göstermek için Ayasofya'yı müze yaptı. Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u fetih eden ulusun yüce gönüllüğünü göstermek için Ayasofya'yı yıkmak yerine cami yaptı. Cami yaparak tarihi binayı yıkılmaktan korudu.