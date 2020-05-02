Beşiktaş'tan Taksim'e uygun ve usul adımlarla en fazla yarım saatte yürünür. Ellerinde “1 Mayıs Emeğin ve İşçinin Bayramı için hazırlanmış kutlama çelengi” ile yürüyüşe geçtiler. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, diğer yöneticiler ve dayanışmaya gelmiş milletvekilleri hepsi 20- 25 kişiydiler.

Çelengi koyacaklar.

Dağılıp gideceklerdi.

Polis izin vermedi. “Yürürüm- Yürütmeyiz” tartışması, el- kol itişmesi çıktı. Çelenk yere düştü, güllerin yaprakları parçalandı, kaldırıma dağıldı. Polis gücü emeğin gücünü dağıttı, çelenk Taksim'e ulaşamadı, korona salgını gününde “emeğin bayramını sembolik olarak kutlamak isteyenler” bir süre gözaltına alındı. Sabah saatin 10.00'uydu.

Saat 21.00'e geldi.

Balkonlar, Taksim oldu.

Her balkon bir meydan.

100 bin meydan.

200 bin meydan.

300 bin meydan.

Çocuklar, babalar, anneler, dedeler, nineler, amcalar, dayılar, balkondan balkona hep bir ağızdan “İşçinin Emekçinin Bayramı” diye marş söyleyip kutladılar.

Balkondan balkona!

Çiçekler uzatıldı.

Dayanışma!

Karanlığı deldi.

★★★

Önüne polis koydun.

Yürüyüşü durdurdun.

Çelengi yerde ufaladın.

Ne oldu?

Balkonlar meydan oldu.

“Emek” diye üretimin ana taşıyıcı bileşeni, zenginliğin ve birikimin yaratıcısı, insan enerjisinin “üretim beceresine dönüşmüş” bir somut kazanımı var.

1 Mayıs onun günü.

Öcü değil.

Emeğin günü.

Emekçinin bayramı.

Tarihi mücadele ile alınmış, bütün dünyada kutlanıyor. Polis gücüyle yürüyüşü durdurdunuz, 25 kişilik sembolik yürüyüşçüyü dağıtıp, ittirip kaktırdınız, gözaltına aldınız.

Kime ne anlattınız?

★★★

Annesi, babası, amcası, bütün ailesi işçi olan ve kendisi de okumuş, üniversitede “Bilim Tarihi Hocası” olmuşken, işçilerin haklarını savundu diye üniversiteden ayrıldığı için şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olan Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Erkan Baş, “Meclis'ten peş peşe paketler geçiriyorlar fakat bu paketlerin içinde emekçi ve işçilerin durumunu şu zor günlerde düzeltecek bir madde göremiyorum” dedi.

İşsizlik alev oldu.

İşsizler perişan.

Korana belası patladı, işçiler zor durumda. Avrasya Araştırma, Türkiye ölçüsünde örnekleme ile bir “korona günleri halka ne getirdi ne götürdü” diye özetleyebileceğim bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

Soru:

Salgın, hane halkı gelirinizde düşmeye sebep oldu mu?

Gelirimiz azaldı:

Yüzde 53.6.

Gelirimiz azalmadı.

Yüzde 45.1.

Gelirimiz arttı:

Yüzde 1.3.

Soru:

30 gün kesintisiz sokağa çıkma yasağı konsa hiçbir gelir olmadan ailenizi kaç gün geçindirebilirsiniz.

7 günden daha az:

Yüzde 20.7.

14 gün:

Yüzde 34.

30 gün:

Yüzde 25.

60 gün:

Yüzde 9.8.

★★★

Taksim Meydanı'na 1 Mayıs çelengi koymak için yürüyüşe geçen 25 kişiyi durdurdun, ittirdin- kaktırdın, gözaltına aldın.

Ne kazandın?

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