Bana çarşambaya kadar izin!

Muhabirlik, ekonomi servisi şefliği, haber merkezi müdürlüğü, köşe yazarlığı dahil 47 yılımı kesintisiz “yazı emekçiliği” yaparak doldurdum. Başka hiçbir iş edinmedim. 8 gazete değiştirdim. Basın yasası benim durumumda olanlara yılda 45 gün izin hakkı veriyor. SÖZCÜ'deki diğer yazar arkadaşlar, bu yıl izinlerini yapıp döndüler.

Bugün çarşamba.

Ayın 3'üncü çarşambasındayız. Ekim ayına girelim. 2'nci çarşambasına ulaşalım. Yıllık iznimin geriye kalan bölümünü yapıp döneceğim.

Yine buluşacağız.

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İzin, dinlenmektir.

Dinlenerek değişiriz.

Değişerek devam ederiz.

Devam ederek değişiriz.

Ülkemiz ileriye doğru nasıl değişecek, neler olabilir?

Türk Yunan savaşı çıkar mı?

NATO ne tavır alır?

ABD ne yapar?

Rusya ne der?

Çin neyi bekler?

İslam ülkelerinden hangisi Türkiye'nin yanında yer aldığını açıklar?

Tersi de olabilir.

Askeri güç dengesi barışı zorlar. Barış devam eder. Türkiye dışişleri, Mısır, Suriye ve İsrail ile görüşmeye başlayabilir.

Olur mu olur.

Bakarsanız, Cumhurbaşkanı Suriye lideri Esad'ı ve Mısır lideri Sisi'yi Ayasofya'da cuma namazı kılmaya davet eder, Esad daveti kabul eder ve Sisi de gelir ve Türk Cumhurbaşkanı ile aynı safta namaza durabilirler ve bu namaz “Şam'da kılınacağı sözü edil namazın yerine” geçer. Belki de büyük bir sürpriz olur, Türkiye, Çin ile birlikte Akdeniz'de ortak donanma tatbikatı yapar.

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Başka neler olabilir?

Türkiye ekonomi yönetimi faizi tuttu, dolar uçtu. Doları tutmaya çalıştı ve bu yolda Merkez Bankası'nın döviz birikimini ama bu kez faiz ipini kopardı.

Bugün!

İkisi birden uçuyor.

Hem dolar yükseliyor.

Hem faiz uçuyor.

Bizim ülkemiz bu durumun aynısını 2001 krizi öncesinde de yaşamıştı ve sonra neler oldu arşive girip hatırlayabilirsiniz.

Tahmini konuşuyorum.

Hem faizin ve hem dövizin ipini koparıp uçtuğu ve Türkiye'nin risk pirimi de 600'e dayanmışken deviz mevduat hesapları sahiplerine “sen dolarını şöyle yap… Sen de Euro'nu böyle yap” emirleri yayınlanabilir.

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Başka neler olur!

Güneş doğudan doğar, dünya kendi etrafından ve güneşin çekim alanında dönmeye devam eder.

Gece olur, ay doğar.

Her ayın bir dolunayı olur. Bir yılda 12 dolunay görürüz, bakarsınız ekim ayının 3'cü çarşambasına kadar bir değil iki dolunay görür, bu yıl 13'üncü dolunayı izleriz.

Ben izindeyim.

Siz izleyin.

Bana yazın.

İzin dönüşü okuyayım.

Günleriniz güzel olsun.