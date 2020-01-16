Bizi susturamazsınız!

Koca yazı.

İçinde şu cümleler vardı.

“Halkın gücü, sinmedi.

Tankların üstüne çıktı.

Demokrasi kazandı.

Sevindirici olan; bugün darbeci tankı önüne dikilen o sivil insanların yarın ülkeyi kötü yönetenleri sandıkta oylarıyla iktidardan indireceğidir. Ve gerçek demokrasi bayramı işte o gün kutlanacaktır.

Halk getirdi.

Halk götürsün.

Demokrasi bayramı işte o gün olsun.”

Beni yakan bu cümleler. (!)

Halk indirecek dedim.

Nitekim dediğim oldu.

İstanbul'da indirdi.

Ankara'da indirdi.

Mersin ile Adana'da ve Antalya'da da indirdi. Sıra geldi Türkiye'ye!

Sandık günü gelecek.

Türkiye'de de indirecek.

★★★

İneceklerini öngördüğüm ve yazdığım için bu cezayı kestirdiler. Yazımın bütünlüğünü bozarak, anlamından ve amacından saptırarak cımbızla kıl çeker gibi şu cümleleri çektiler.

“Naylon darbeciler!

İktidarı devirmeye kalktılar.

Daha da güçlendirdiler.

Yoksa bu ‘tezgahlanmış bir darbe' miydi? Danışıklı dövüşten bir kalkışma mıydı? Sen kalk Cumhurbaşkanı'na karşı darbe yaptım diye TRT'de bildiri okut, git Genelkurmay Başkanı'nı tutukla!

Tankla TOMA'yı tokuştur.

Başarısız darbe yap.

Kabak gibi tutuklan.

Üstün çıplak!

Elin arkadan kelepçeli.

Yere yüzükoyun uzan.

Merak ediyorum: Bu darbecilerin tamamı, süzme saf Fetullahçı subaylar mıdır? Yoksa aralarına karışmış başkaları da var mıdır? Kutulardan dolar çıktığı o 17-25 Aralık gününden bu yana sürekli ‘Fetullahçı avı' yapıldı, çok sayıda Fetullahçı tutuklandı. Buna rağmen Ordu'da ‘Emir- komuta zincirini' kırıp darbe girişimine başvuracak bu kadar çok Fetullahçı subay nasıl gizli kaldı? Tayyip Erdoğan, ‘Fetullah Gülen bizi aldattı' demişti. Fetullahçı subaylar da kendilerini o kadar iyi gizlediler ki Genelkurmay Başkanı'nı aldattılar.”

★★★

Bu cümleleri dayanak yaptılar, iddianame yazdırıp, “Sen algı yarattın. FETÖ üyesi değilsin ama algı yaratarak ona yardımcı oldun” dediler.

Mahkemede anlattım.

Darbe girişimi olmuş.

Bitmiş.

Bu cümleler ertesi gün yayınlanmış. “Bitmiş darbenin algı yaratacak yazısı mı olur?” diye sordum.

SÖZCÜ okuru dedim.

Atatürkçüdür. Laiktir.

Cumhuriyet'in din devletine dönüşmesini asla istemez, izin vermez dedim. SÖZCÜ okuru din devleti kurmak istediği için Fetullah'tan nefret eder. Ben Fetullah'tan nefret eden okurların gazetesinde onu destekleyecek, onun lehine algı yaratacak yazı istesem de yazamam dedim. SÖZCÜ okurunun nefret ettiği bir adamın destekçisi olacak bir algıyı nasıl yaratabilmişim bir tek somut kanıt gösterin dedim.

Hapisi gösterdiler!

★★★

Bu davanın amacı bize leke sürmektir. Susturmaktır. SÖZCÜ'yü ve yazarlarını, yayıncısını yıldırmaktır. Yayınını durdurmak, gazeteyi kapanmaya zorlamaktır.

Seçimle geldiler.

İlk seçimde gidecekler.

Ben halka güveniyorum.

Beni susturamazsınız.

Bir Necati gider.

Bin Necati gelir.

Ben vatanıma güveniyorum.