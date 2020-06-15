Adı:

Hamza Yerlikaya.

Eğitimi: Güreşçi.

Kimliği:

Eski AKP milletvekili, Cumhurbaşkanın has adamı ve partinin önde geleni, AKP düzeninin gurur kaynağı, onur duyulanı, övünüleni, medar-ı iftiharı.

Bugünkü durumu:

Bakan yardımcısı maaşı alıyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı maaşı alıyor. Sporcu şeref aylığı maaşı alıyor. Devlet bankası Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi maaşı da alıyor. Araştırmacıların bulup çıkardıklarına göre “Hamza Yerlikaya, 4 ayrı devlet koltuğunu tek 1 vücutla doldurmuş olmasının karşılığı olarak ayda 100 bin ile 110 bin TL arası” maaş alıyor. Hamza Yerlikaya, partinin gurur duyulan medar-ı iftihar bir evladı olarak, “4 ayrı aylığını da 4 ayrı medar-ı maişet motorundan” sağlıyor.

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Medar!

İftihar!

Maişet!

Biliyorum bunlar “Arapça köklü” Osmanlıca kelimeler. AKP düzeninde cümlelerin içine Arapça kelime sokmak yeniden moda oldu. Medar-ı Maişet Motoru, geçim sağlayan kaynak demektir. Halk su içiyor vergi, elektrik kullanıyor vergi, ekmek alıyor vergi, başını yıkamak için sabun alıyor vergi, saçını taramak için tarak alıyor vergi, çocuğuna okusun diye kitap, yazsın diye kalem alıyor vergi. Bu vergiler toplanıyor partinin medar-ı iftiharı, Hamza Yerlikaya'ya 4 ayrı devlet koltuğundan 4 ayrı gelir pompalayan “Medar-ı Maişet Motorunun” 4 ayrı hortumundan akan aylık oluyor.

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Uyan vatandaş!

AKP düzeninin, medar-ı iftihar evladının medar-ı maişet motoru sen oldun!

Buna yüksek ahlak diyorlar.

Buna dava diyorlar.

Buna vicdan diyorlar.

Buna kul hakkı diyorlar.

Allah korkusu diyorlar.

Buna “liyakat” yani “Biz işi, ehline veririz” diyorlar.

Uyan vatandaş!

Seni fena halde ahmak yerine koydular, koyacaklar, koymaya devam ediyorlar.

★★★

Adı:

Ebubekir Şahin.

Eğitimi: İletişim okudu.

Kimliği.

AKP'nin gurur duyulanı, Cumhurbaşkanın has adamı, AKP düzeninin temel taşı, baş tacı, az bulunanı, övünç kaynağı ve medar-ı iftiharı bir başka seçkin evladı.

Bugünkü durumu:

RTÜK Başkanlığı maaşı alıyor, Basın İlan Kurumu üyeliğinden “huzur hakkı” maaşı alıyor, Devlet Bankası Halkbank'tan Yönetim Kurulu Üyesi maaşı alıyor. Ebubekir Şahin, 3 ayrı devlet koltuğuna 1 tek vücuduyla oturmanın karşılığı olarak ayda 110 bin TL'yi tutturabiliyor mu? Bir süre önce onun ayda 3 ayrı koltuk sahibi edildikten sonra toplam 60 bin TL aylık aldığı gazetelerde yazılmıştı fakat kendisi “doğru değil bu” demişti. Ama “3 ayrı medar-ı maişet motoruna döşenmiş 3 ayrı hortumdan kendisine ne kadar aylık aktığını” tam olarak açıklamamıştı.

Buna dürüstlük diyorlar.

Buna milli olmak diyorlar.

Buna yerli sayılmak diyorlar.

Buna beka diyorlar.

Buna dik duruş diyorlar.

Buna iş bilmek diyorlar.

Uyan vatandaş!

“İşi ehline vereceğiz” diye senden oy aldılar, fakat 18 yılın sonunda “kör tuttuğunu düzeni” kurdular. Senden topladıkları vergileri de “Medar-ı Maişet Motoru” yapıp, koltuk dağıttıklarına hortumladılar. AKP düzeni 4 koltuğa 1 kıçla oturanlara binlerce kirli liyakat peydahladı.

Uyan vatandaş!

Seni aklı kıt saydılar!

Saymaya devam!