Camiye 2 TL bıraktı!

Önemli haberler var.

Akıp, akıp geçiyorlar.

İşte Bursa'dan haber:

Camide namaz kıldığı sırada telefonunu şarj eden kadın, yazılı not ile 2 lira bıraktı. Parayı bulup, notu okuyan cami görevlileri duygulu anlar yaşadılar.

Bursa'dan başka haber:

Bursa Büyükşehir Belediyesi ise “proje tanıtım programı” için 30 milyon TL harcadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi borç batağında kıvranıyor.

Suriye'den bir haber:

Putin, Türkiye'ye gelmeden önce Suriye'ye uğradı. Esad'ı da yanına aldı, Şam'da camiye gittiler, tarihi metinleri inceliyorlarmış gibi ayakta fotoğraf çektirip dünyaya yayınladılar.

Putin, oynuyor.

Anla!

Türkiye'yi yönetenler, o camide namaz kılacağız diyordu. 8 yıl geçti, Türkiye çok büyük bedeller ödedi, Esad ayakta ve Putin ile aynı camide.

Ne hale düşürüldük!

Haber çok önemliydi.

Libya'da Türk askeri ile Mısır askeri karşı karşıya geldi. Bizim askerimiz Libya'ya “dirlik-düzenlik kurmak” için gönderildi ama Libya'nın 100 milletvekili Türkiye'ye sığındı.

★★★

Bu haber de önemliydi:

İstanbul'da Arap rantçılığı şaha kalktı. 3 Arap şirketi daha Kanal İstanbul'un güzergahında büyük araziler kapatmışlar. Bunların yerli işbirlikçileri de vardır. Acaba onlar kim? Arap arazi rantçıları ile yerli işbirlikçiler “Kanal'ın açılması için iktidara baskı kurmuş” olabilirler.

Bir de MİT haberi vardı:

Adını “Kale” koymuşlar.

Yeni bina açılışı yapıldı.

MİT daha büyük, daha lüks, daha pahalı binaları hak ediyor konuşmaları peş peşe geldi.

Eller semaya kalktı.

Dualar edildi.

Dıştaki cila parlatıldı.

15 Temmuz'da FETÖ darbe girişimi yaparken MİT'in hiç haberi olmadı. O akşam MİT Müsteşarı, dönemin Genelkurmay Başkanı ve şimdiki Milli Savunma Bakanı'nın odasında 20.30'a kadar oturdu. Her şey yolunda denildi. Müsteşar ayrıldı, 15 dakika sonra darbeciler düğmeye bastı. MİT Müsteşarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve o sırada Başbakan Yıldırım'a “Darbe girişimi var efendim…” diye telefon da etmedi. Cumhurbaşkanı, darbenin başladığını “tankların geçişini penceresinden gören” eniştesinden öğrendi.

Yeni bina gösterişliydi.

Açılış töreni parlaktı.

MİT'in “FETÖ darbe girişimi yaparken niçin haberi olmadı” diye soran bir kişi bile çıkamadı.

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Şam'da camide Esad ile fotoğraf çektiren Putin, İstanbul'da Erdoğan ile açılış töreninde buluştu ve “ileride daha başarılı olacağız” dedi.

Ayın ışığı yok.

Yine de parlıyor.