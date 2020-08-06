Çeşme’de kızı kim dövdü! Ankara’da rüşveti kim yedi!

Magazin haberciliğinin kalıbı ve baharatıyla yazayım: Eğlence dünyasına bomba gibi düştü. Cuma gecesi Çeşme'de Ukraynalı top model Daria, yanında sevgilisi ile Arap iş adamlarının da bulunduğu bir grupla Momo adlı mekana gitti.

Daria, darp edildi.

Güzel yüzü perişan.

Birinci sayfası magazin haberleri baharatıyla kaplı iç sayfaları iktidar yağcılığında zirve yapan köşe yazılarıyla dolu gazeteler; “Çeşme'de kızı kim dövdü?” manşetini üç gündür birinci sayfalarının en tepesine koyuyorlar.

Kim bu maganda?

Sevgilisi mi?

Arap iş adamı mı?

Plaj korumaları mı?

Mekanın valesi mi?

Dövülen çok ünlü top modeldi. Turizm, bir darbe de top modelin kanlar içinde kalmış yüzünün Çeşme ile birlikte yazılarak dünyaya duyurulmasından yiyecek. Çeşme Kaymakamı görevinden alındı.

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Gazeteler takipte.

Kamera kayıtları tekrar tekrar izlenecek, görgü tanıkları yeniden dinlenecek, darp yerine ilk giden polislerin bulguları titizlikle gözden geçirilecek ve kızı döven bulunacak.

Mutlaka bulunmalı.

Ancak aynı titizlik, aynı araştırıcılık, aynı haber takipçiliği “Ankara'da rüşveti kimin yediği?” konusunda nedense olmadı.

Rüşveti kim yedi?

Nerede yedi?

Nasıl yedi?

Tek başına mı yedi?

Rüşvetin en büyük payını kim aldı, küçük pay kime kaldı? Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nda yenilen 1.3 milyon dolar rüşvet unutuldu.

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Amerikan ilaç firması “soliris” adlı çok pahalı böbrek ilacı üretiyordu. ABD Menkul Kıymetler Komisyonu, bu Amerikan firmasının satışlarını artırmak için “Türkiye, Rusya, Brezilya, Kolombiya'da yüklü miktarda rüşvet dağıttığını” ve rüşvet kozunu kullanarak “rekabeti bozduğunu” tespit etti.

Firmayı sorguya aldılar.

Alexion Pharmmaceutical adlı firma, “rüşvet dağıttığını” kabul etti. ABD yasalarına göre “rüşvet dağıttığını kabul eden” para cezası ödüyor, hapse girmiyor. Firma sahipleri ve yöneticileri, 21 milyon dolar para cezası ödediler, hapse girmekten kurtuldular, fakat Türkiye'de Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Komisyonu üyelerinin her birine “100 bin dolar” olmak üzere toplam 1.3 milyon dolar rüşvet dağıttığı kayıtlara girdi ve bütün dünyaya ilan edildi.

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Ankara'da rüşvetin yenildiği tarihler iktidar partisi AKP'nin iki eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Mehmet Müezzinoğlu'nun dönemlerine (2010-2015) rast geliyordu. Rüşvet hangi eski bakanın döneminde yenilmişti? Bakanların rüşvetten haberleri olmuş muydu? İki eski bakanın ikisi de Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdular ve araştırılmasını istediler.

Üç hafta doluyor.

Tek haber yok.

Ankara'daki rüşvet, Çeşme'de dövülen kız kadar ilgi uyandırmadı.

Ne yapsak?

Sağlık Bakanlığı'nı Çeşme'ye mi taşısak?

Camide kılıç gösteriyor.

Ankara'da rüşvet gizli.