Uludağların tepelerinden beyaz kar örtüsü yatağından koptu, yuvarlandı, yuvarlanırken büyüdü, büyürken hızını artırdı çığ oldu, geldi insanların üstüne düştü.

Çığ, 41 can aldı.

Çığ altında kalıp canlarını yitirenler; çığ altında kalanları kurtarmaya gidenlerdi.

Oturup dövünelim.

Yüz kere…

Bin kere…

Başınız sağ olsun, Allah rahmet etsin diyeyim. Acımız büyük diyeyim. Beni bağışlayın. “Nasıl olur?” diye siz sorun.

AFAD ekipleri.

UMKE ekipleri.

Jandarmalar.

İtfaiye erleri.

Karayolu çalışanları.

Çığı yenmeye gittiler.

Çığ altında kalıp öldüler.

Bu nasıl olur?

★★★

Çığ eğitimi, kar eğitimi, soğuk bölge eğitimi, dağdan yuvarlanan kar kümesi eğitimi, kar altında kalmış vadilerde çığı tetikleyen yüksek desibel eğitimi, çığır yani çığ denilen kar kümesinin karın üzerinde yuvarlanırken, yerdeki karları kendine katarak açtığı yol eğitimini almadı mı bu AFAD ekipleri, UMKE ekipleri, jandarmalar? Almadılarsa niçin “kurtarma ekibi” diye yola çıkarıldılar. Çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarmaya gittiler, 41 kişi çığ altında kalıp can verdi.

AFAD:

Afet ve Acil Durum.

UMKE:

Ulusal Medikal Kurtarma.

JANDARMA.

İTFAİYE görevlisi.

KARAYOLU çalışanı.

Beni bağışlayın. Şimdi sormak zorundasınız: AFAD'ın, UMKE'nin, jandarmanın, itfaiye görevlisi ile karayolu çalışanının çığ altında can vermesini; “Başımız sağ olsun… Acı yüreğimizi dağladı… Rabbim bir daha yaşatmasın…” diye dövünerek mi geçiştireceksiniz?

★★★

Şu çağda buz kıtası Kuzey Kutbu'nda insanoğlu, petrol yatakları, doğalgaz rezervleri, kıymetli maden, yeni balık türü, yeni av sahası arama yarışına girdi. Dev buz örtüsü altında gömülü kaynakları ve nakliye yollarının kontrolünü ele geçirmek için ABD-RUSYA-ÇİN-AVRUPA arasında “Buz Kıtası Savaşı… ” bütün şiddetiyle başladı. Ordular hazırlanıyor. ABD askerleri, ordunun soğuk bölge eğitimleri düzenlediği Alaska'daki Kuzey Savaş Eğitimi Merkezi'nde bedenlerinin soğuğa dayanabilmesi için yüksek kalorili tayınlar yiyor, İkinci Dünya Savaşı sırasında Finlandiya ile Sovyet Rusya arasında yaşanan “Kış Savaşı'ndan uyarlanan taktikleri” öğreniyorlar. Eriyen buzların altından fışkıran donmuş topraklar üzerinde askeri uçak pistleri, sivil hava meydanları, gözetleme kuleleri yükseliyor.

★★★

Dünya buz kıtası peşinde.

Türkiye kaldı çığ içinde.

Ülke kötü yönetiliyor. Bütün kurumlarda çöküş var. “Tayyip Efsanesi” çığ altında eridi.

Kendinize bir sorun:

Erimeye kim sebep oldu?

Önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kırıkkale'nin Delice İlçesi'nde meydan mitinginde halka parti propagandası anlatıyordu. TV kanalları ekranlarını ikiye bölmüş bir yarısında VAN'da çığ altından çıkarılan canları gösteriyor, diğer yarısında Cumhurbaşkanı'nın Kırıkkale Delice Meydanı'ndan parti konuşmasını canlı aktarıyordu.

Bir sorun bu nedir?