Muzaffer Sarısözen'in derlediği Hatay Türküsü, sevgiliye kavuşamayan aşığın gönül dünyasını anlatmak için bülbül hançeresi takmış bir ses güzelliğiyle akar gider.

Şu karşıki dağda

Kar var.

Duman yok.

Benim sevdiceğimde

Din var.

İman yok.

Şu karşı ki dağda.

Titrer dallar

Kader kısmet böylemiş

Ne yapsın eller.

“Yurttan Sesler”in babası ve yaratıcısı Muzaffer Sarısözen'in dedeleri din alimi, din büyüğü insanlardı. Dinini seven, dindarı bol bu ülkede Diyanet, “Din var. İman yok” türküsündeki seslenişi akla getirecek ve dindarları şaşkına çevirecek adımlar atmaya devam ediyor.

Dün bir örnek yazmıştım.

Bugün devam edeyim.

Birgün Gazetesi'nden Mustafa Bildircin'nin haberi şu bilgileri veriyor: Halka “ucuz sebze için akşam saatlerinde pazara gidin” diye öğüt veren Diyanet'in Elazığ'da yapılan Harput Külliyesi'nin maliyeti 90 milyon TL'yi geçti.

★★★

Değişmez kader mi!

Nedir bu bol harcama?

Elazığ'da Harput Diyanet Eğitim Merkezi vardı. Onun yerine İslam Dünyası'nın en büyük dini külleyesini dikme projesi geliştirildi. Niçin en büyük? Kimse sormadı, en büyük külliyeyi yapmak hangi ihtiyaçtan doğuyor, onu da kimse sorgulamadı.

Temel atıldı.

63 milyona bitecekti.

2018 geçti.

2019 da geçti.

76 milyon harcandı.

Külliye bitmedi.

2020'de ek 13.5 milyon TL ödenek ayrıldı. Böylece 63 milyon TL'ye bitmesi planlanarak temeli atılan Elazığ'da “Dünya'nın en büyük külliyesi” için harcanan para yaklaşık 90 milyon TL'ye geldi dayandı.

Bu kadarla biter mi?

★★★

Dini külliyede.

Büyüklük.

Bol harcama.

Kibir, azamet!

Diyanet'e 2020 yılı için 11.5 milyar TL, 2021 yılı için 12.3 milyar TL ve 2022 yılı için 13.1 milyar TL ödenek verilecek. Böylece Diyanet'e üç yıl için yaklaşık 37 milyar TL ayrıldı. Diyanet, bütçe büyüklüğüne göre yapılan sıralamada, 16 bakanlıktan sekizinin bütçesini geride bıraktı. İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, bütçe büyüklükleri ile Diyanet'in gerisinde kaldılar. 2018'de 170 bin personeli bulunan ve 6.6'yi milyar TL personele harcayan Diyanet'in personel sayısı 179 bine yükseldi. 2020 yılında personele 9.4 milyar TL ödeme yapılması hedeflendi. Diyanet, dernek, vakıf gibi kurum ve kuruluşlara da 2020'de 39.3 milyon TL aktarmayı hedefine koydu.

Harcanan paralar.

Halkın vergisi.

Hatay Türküsü:

Din var.

İman yok.