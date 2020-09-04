Sanki zaman durdu.

Avrupa çöküyor.

Medeniyetiyle batıyor.

Yüksek medeniyetten şu beklenirdi: Türkiye ve Yunanistan, ikisi de bizim dostumuz, müttefikimiz ve ikisinin de üç tarafı denizlerle çevrili. Birini arkalayıp diğerine karşı kışkırtmak Avrupa'nın üstün medeniyetine yakışmaz. Bırakalım Türkiye ile Yunanistan kendi denizlerindeki zenginliği isterlerse ayrı ayrı isterlerse birlikte çıkartsınlar.

Avrupa bunu diyemedi.

Şöyle bir söz var:

Dostlarım.

Ben.

Dostlarımdan.

Çok korkarım.

Bugüne uyuyor.

Avrupa (Fransa-Almanya-İtalya) ABD, Rusya Türkiye'ye ileri teknoloji ürünü pahalı silahlar, makinalar satarken, yüksek faizle borç para verirken, Avrupa'ya kaçak girip huzuru bozmasınlar diye Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yaparken “Türkiye bizim dostumuz” diyorlardı.

Sinsi niyetlerle.

Uçak gemileri ile

Yunanistan'ı kışkırtarak.

İç hıncını alevlendirerek.

Geliyorlar.

Geldikleri gibi giderler.

★★★

Fransa “Yunanistan ile Türkiye arasında gerilimi yükselten Doğu Akdeniz Ateşine” elinde benzin bidonu ile koşarken Büyük Ortadoğu Projesi'nin son halkasını mı planladı?

Asıl hedef Kıbrıs mı?

Türk bölgesi.

Rum bölgesi.

İki devletli harita.

Hedef haritayı değiştirmek. Kıbrıs giderse Türkiye, Doğu Akdeniz'deki ve Ege'deki haklarını yitirir. Belli ki, hesap Kıbrıs'ta barışı bozmaktır. Fransa'nın gözü Kıbrıs'ta üs kurmak ve NATO ittifakı çatlarsa çatlasın demektir.

AB.

ABD.

İkisi birden.

Yunanistan'a fısıldıyorlar:

“Türkiye yalnız kaldı.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İhvancı hedefleri Türkiye'nin “yurtta barış-cihanda barış” dış politikasını değiştirmeye; Arapların iç işlerine karışmaya, onları yönetmeye, Arap iç isyanlarında taraf olmaya vidaladı. Mısır'ın, Suriye'nin iç işlerine hesapsız, kitapsız karıştı.

Sonunda!

İhvancı gözlük çatladı.

Türkiye!

Mısır'ı kaybetti.

Suriye'yi kaybetti.

Arapları tümden kaybetti.

“Değerli Yalnızlık(!)” Yunanistan'ın Fransa, İtalya, Mısır, İsrail, ABD ile birlik olup Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki egemenlik haklarına göz dikmesi sonucunu getirdi. Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarından elinizi uzatsanız dokunacağınız yakınlıkta adalar, işgal edildi. Silahlandırıldı. Hava sahası, kara sahası, kıta sahanlığı kıstasları ile oynandı.

★★★

Türk Heyeti!

Moskova'ya gitti.

Kapıda bekliyordu.

Moskova!

YPG ile anlaşma imzaladı.

24 saat geçti.

ABD, Kıbrıs Rumlarına 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı.

Lozan'ın intikamı peşindeler.

Geliyorlar.

Geldikleri gibi giderler.