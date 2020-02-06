Eğitimin en iyisi: Öğrenciyi “Suçlamayacaksın-şikayet etmeyeceksin-korkutup sindirmeyeceksin” fakat içindeki yaratıcılığı, çalışkanlığı, iyimserliği, umuda sarılmayı, olumlu enerjiyi öne çıkaracaksın. Almanya ile Fransa, İngiltere ile ABD, Japonya ile Finlandiya “çocuğu eğitmenin en iyi yolu müzikle, matematikle, sağlam bir dil bilgisi ve sporla olur”u 2OO-250 yıl önceden keşfettiler.

Geliştirdiler.

Çok yol aldılar.

Açıldı uçurum!

İstediğin kadar okul aç, istediğin kadar okulu imam hatibe çevir, istediğin kadar dini vakıf kur, tarikat teşvik et, arayı kapatamıyorsun.

Suçlama.

Korkutma.

Ezberletme.

Yaratıcılığını öne çıkar.

Esası bu!

Ne yapıp edeceksin, bugün ülkemizde sayıları 25.5 milyonu bulan (ilk-orta-lise-üniversite) öğrenciye “metin okumayı” öğreteceksin.

★★★

Kitap yapmışlar.

Liselere dağıtmışlar.

Liseli çocuklarımız bu metni okuyacaklar ve “Mustafa Kemal'in yaptığı Harf Devrimi ile ülkemizde her şey sıfırlandı” gerçeğini (!) bu metini okuyarak çıkartacaklarmış. Son habere göre “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından 26 sayfalık kitapçık basılmış. Liselere, çocuklar okusunlar adam olsunlar diye bedava dağıtılmış. 26 sayfanın içinde “Harf Devrimiyle her şeyin sıfırlandığını eklediğimizde…” diyen bir tespit de bulunuyor.

Ne matematik.

Ne müzik.

Ne spor.

Ne sağlam dil bilgisi.

Kim akıl etti bu kitabı?

Kim basılmasına olur verdi?

Koca profesörlerin, çok şöhretli gazete yazarlarının, en dilbaz siyaset adamlarının katıldığı programları yarıda kesip, “Tayyip Erdoğan'ın canlı konuşmalarını” 24 saat yayınlayan TV kanallarını kimse izlemez oldu.

Babası TV'de dinlemiyor!

Lisede çocuğuna okutalım!

İşte eğitimde devrim: Parti propagandasını kitap yap, liseye sok!

★★★

Geçen hafta da rehber öğretmenler için hazırlanan “Psikoloji Önleyici Destek Programı Eğitim Kılavuzu” adlı bir kitabın basılıp dağıtıldığı haberi vardı.

Ayrımcıydı kitap.

Bölücüydü.

Ve baştan aşağı yalan.

Türbanlı öğretmen:

Sevgi dolu.

Başı açık öğretmen:

Hırçın.

Bıyıklı öğretmen:

Şefkat dolu.

Bıyıksız öğretmen:

Tacizci.

Kitapta aynen böyle çizilmişti. Bu saçmalık kitap yapılıp rehber öğretmenlere okusunlar diye dağıtılmıştı. Milli Eğitim Bakanı, bir hafta sonra lütfedip, “soruşturma açıldığını” duyurdu.

Kim hazırlatıyor kitapları?

Kim istiyor?

Kim onaylıyor?

Kim eğitime sokuyor?

★★★

Bir metin okuması:

Cumhuriyeti hiç sevememiş olanların “Harf Devrimi yapıldı bir gecede cahil kaldık” iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Harf Devrimi öncesinde her 100 kadından ancak 4'ü, her 100 erkekten ancak 7'si okuyup yazma biliyordu. Çünkü Arap harfleriyle Osmanlıca okuyup yazmak Türkçe'ye hiç uymuyordu. Zordu. Harf Devrimi'nden sonra okuma yazma oranı kadın ve erkeklerde yüzde 20'ye çıktı.