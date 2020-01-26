Gecenin kemiklere işleyen soğuk kış ayazında Elazığ ile Malatya'nın ilçesi ile köylerini deprem vurdu. Peş peşe geldi artçılar.

Çöktü damlar.

Yıkıldı duvarlar.

Çocukların, annelerin, babalar, dedeler ile ninelerin ve ahırdaki hayvanların üzerine kerpiç, taş, cam, çerçeve, beton, paslı demir, tuğla, kiremit molozları yığıldı.

Ölenler yoksul.

Gariban.

Çaresizdiler.

Sağ kalanlar yakınlarının enkaz altından canlı çıkması umuduyla beklediler. Bekleyenler, enkaz altında can çekişenlerden daha çaresizdiler.

Elazığ 4 bin yıllık şehir.

Malatya 8 bin yıllık.

Şu tabloya bak!

4 bin yıl geçti.

4 bin yılda yeraltını inceleyen jeoloji bilimi; “yer kabuğu ve taş kürenin kalınlık, bileşim, esneklik, kırılganlık, su kütlesi ile fayların enerji biriktirip enerji boşaltması, uyuyup uyanması hakkında” dev adımlar attı. Elazığ ile Malatya'nın ise hem şehirde, hem ilçesinde hem köylerinde deprem gerçeğine hazırlıklı yaşama bilinci ve yapı kurma hünerine erişemedi insanlar.

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Çok değil 10 yıl önceydi.

Elazığ'ı yine vurmuştu.

Yıkılmıştı 4 katlı evler.

Köylerde kerpiç damlar.

Bilimsiz örülmüş duvarlar.

Bilgisiz çatılmış çatılar.

10 yıl önce de 60'ı geçmişti moloz altında kalıp can veren insan sayısı. Gazeteler ve TV'ler 10 yıl önce de yıkılmış evlerden arta kalan moloz yığını fotoğrafların aynısını servis etmişlerdi bize ve bütün dünyaya!

İktidara sormalı:

10 yılda ne yaptınız?

Hem jeoloji biliminin insana ışık olacak bilgilerini Elazığ ile Malatya insanın yaşama biçimine sokamadınız, hem topladığınız deprem yardım paraları ile deprem vergilerini iç ettiniz.

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Muhalefet Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Sadece AKP döneminde İstanbul'un depreme dayanıklı hale gelmesi için 17 yılda 36 milyar dolar toplandığını” açıklamış, bu paranın nerelere harcandığını iktidardan sormuştu.

Dün Elazığ'da acı vardı.

Malatya'ya da ağlıyordu.

Kızılay Başkanı ilk iş olarak medya hesabından halka “deprem için yardım” çağırısı yaptı. Sonra da halktan tepki yükselince çağrısını medya hesabından sildi. Muhalefet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de “Depreme yardım için topladığınız paralar nerede?” diye yeniden sordu. Bir de yüklü deprem vergileri (20 yılda 66 milyar TL) toplanmıştı.

Ne yaptınız vergileri?

Nerede yardım paraları?

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DAF:

Doğu Anadolu Fayı.

KAF:

Kuzey Anadolu Fayı.

Birlikte kırılıyorlar.

Bütün Anadolu'nun canı ağzında! Kendisi de Elazığ doğumlu olan Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, DAF'ın da uyandığını söyledi ve “Elazığ ile köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK ve Devlet Planlama Teşkilatı reddetti” dedi.

Nerede deprem paraları?