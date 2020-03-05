Çaykur, 830 geçici işçi alacaktı. 35 bin kişi başvurdu. Altın ticaretini yapanların ya da yapacakların, yurt dışından yanında 5 kilo altını serbestçe getirmelerine izin çıktı. “Şehitler Tepesi boş kalmayacak” söyleminin gölgesinde 2 şehit haberi daha geldi ve İstanbul Finans Merkezi'nin altyapı ihalesi de “eş-dost kapitalizmine” özel davetle verildi.

İhale gizli tutuldu.

1 Dolar: 6.15 TL.

Bıraksalar fırlayacak.

Anlayacağınız!

Geriliyor.

Bugün Moskova'da iki liderin görüşmesi var. Sizin bu yazıyı okuduğunuzun akşamı, “görüşmeden neyin çıkıp çıkmadığı” netleşmiş olacak. 5 yıl önce Rus uçağının düşürülmesinden bu yana Putin ile Erdoğan, 50 kez telefonla, 20 kez de yüz yüze görüştüler.

71'inci görüşme olacak.

★★★

Gerildi.

Geriliyor.

TSK, Esad'ın ordusuna çok ağır kayıplar yaşattı. Putin ise Esad'a verdiği desteği artırdı. İran da Esad'a verdiği milis kuvvetini çoğalttı. Rusya, İran ve Suriye ordusu tek ve bütün olarak Türk Ordusu'nun karşısındalar ve TSK da Suriye toprağında kendini ve muhalifleri savunuyor. ABD, Ankara'nın terörist dediği PYD/YPG'yi korumakta fakat aynı Ankara, ABD'den “hava desteği ver… Patriot ver…” diye yardım istiyor.

Hava desteği vermeyiz.

Patriot da istemeyin.

Ama “Bravo size, yürüyün Esad'ın ve Rusya ile İran'ın üzerine…” demek için adamlarını Ankara'ya ve sınır kapısı Cilvegözü'ne gönderiyorlar.

★★★

Bu yüzden dileyelim bugün Moskova'da iki lider arasında yapılacak 71'inci görüşme; 97 yıl önce Mustafa Kemal ile o dönemin Sovyet lideri Vladimir İlyich Lenin'in yaptığı dayanışmaya benzer sonuçlar versin. Lenin ile Mustafa Kemal'in 97 yıl önceki “emperyalist yayılmacılığa karşı” görüşleri aynıydı ve iki lider de “bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimse de bizim toprağımıza göz dikmesin” ilkesini benimsemişlerdi. Lenin, Rusya silahı, askeri bilgisi ve Rus altını ile Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı destekledi.

Biliyorum.

Putin, Lenin değil.

Erdoğan da Atatürk olmaz.

Bugünün Rusya'sı ve dünyası ile bugünün Türkiye'si ve Ortadoğu'su 97 yıl önceki Rusya, Türkiye, dünya ve Ortadoğu da değil.

Yine de diliyorum:

Bugünkü Putin-Erdoğan görüşmesinden 97 yıl önceki Mustafa Kemal ve Lenin'in günümüze uyarlanmış sağduyusu çıksın.

★★★

Dost artıracaktık.

Düşman azaltacaktık.

Tersi oldu, oluyor.

Soçi mutabakatı çöktü.

Güvenli bölge kurulamadı. Türkiye'nin, Rusya, İran destekli Esad ordusu ile savaşma ihtimaline karşı yeniden eksen değiştirip “ABD muhtaçlığına düşme” tehlikesi artıyor. Bu eksen değiştirmeler; Türkiye'yi sürekli gerilim içinde ülke yaptı.

İran Müslüman.

Suriye Müslüman.

Türkiye Müslüman.

Açıkça savaş içindeler.

Geriliyor!

Lawrence mezarında hortladı ve sevindi!