Gıcırdıyor taşıyıcı kolonlar!

4 yıl arandıktan sonra ancak yakalanmış Silivri Cezaevi'nde yatıyordu. Fakat hakim kararı ile gece saat 23.30'da Silivri Cezaevi'nden serbest bırakıldı. Soruşturma savcısı, tutuklansın diye karar çıkarttı fakat uyuşturucu baronu gece karalığında kaçtı. Hakim Cevdet Özcan ifadesinde “Eski bir milletvekili beni sürekli aradı. Bu şahsın mutlaka tahliye edilmesi gerektiği yönünde telkinde, baskıda bulundu. Devletin bu konuda (yani uyuşturucu baronunun hapisten çıkması için) duyarlılığı olduğunu belirtti” dedi. Fatih Altaylı, bu iktidar milletvekilinin adını vermeden Prof. Dr. Burhan Kuzu olabileceğini tarif eden ilk yazıyı yazdı. Prof. Dr. Burhan Kuzu, Altaylı'yı arayarak; “Bu şahsı asla tanımam, bu olayla da ilgim yoktur” açıklaması yaptı.

Konu kapandı.

Kapansın istendi.

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Bir milletvekili var.

İktidar partisinden.

Akıl hocası.

Millete hukuk anlatıyor.

Telkinde bulunmuş.

Baskı yapmış.

Hakim korkutmuş.

Uyuşturucu baronunun kaçırılmasının alt yapısını hazırlamış. Cumhurbaşkanı'nın; hakime baskı yapıp hapisten baron kaçırtmak ne demek… Uyuşturucu baronu partimize vekil sokmuş gibi bir tablo var… Böyle iddialar yazılıyor, söyleniyor. Kim bu milletvekili, adı niçin saklanıyor demesi gerekirdi.

Demedi.

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Cumhurbaşkanı demedi ama Cumhuriyet Gazetesi birinci sayfasından bir fotoğraf yayımladı. Prof. Dr. Burhan Kuzu ile hapisten kaçırtılan uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti masada karşılıklı oturmuş yemek yiyorlardı.

Bu masa ne?

Neyi yiyorlar?

Haberi yazan Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Zehra Özdilek'e Burhan Kuzu, şu açıklamayı yaptı: “Bu adam (uyuşturucu baronu) 7 sene önce bana geldi… 2011 veya 2014… Partiden birileri getirdi, ‘hocam bu adam İranlı, iş yapacakmış'… E olur… Peki ne yapacakmış? Bir yemek yedik. O fotoğraf, o yemeğin fotoğrafı… Ne istediğini sordum, ‘yarı Türk sayılırım vatandaşlık almak istiyorum. Yardımcı olsanız' dedi. Ben ‘oluruz' dedim. Yatırım yapacak bir adama o zaman milletvekiliydim niye yardımcı olmayayım… Bir daha da görmedim bu adamı… İlk ve son görüşümdü…”

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Bu arada İslam Yakut adlı bir başka uyuşturucu kaçakçısı savcıya şu ifadeyi vermişti: “Ben hapiste yatıyordum. Zekeriya Öz, 2010 yılında bana bir avukat yollayarak 2 milyon dolar istedi. Kabul etseydim serbest bırakacaklardı. Sonra 3 milyon dolara çıkarttı. Parayı cemaat adına istiyordu, bir de yurt yapmamı şart koşuyordu” dedi. Hapisten uyuşturucu baronu kaçırmanın tarifesi 3 milyon dolar artı yurt yaptırmaktı.

Tarife dolarla!

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2 yıl geçti.

Koca 2 yıl.

Burhan Kuzu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ancak soruşturma açabildi.

Rüzgar döndü!

Kuzu'nun akıl verdikleri iktidardan gidici. Çatırdıyor menteşeler! Gıcırdıyor taşıyıcı kolonlar!