Gizlenemiyor!

Şu zor günlerde ne güzel bir yarış olacaktı. “Çaldıran belediyecilikten” kurtulup “Çalışan belediyeciliğe” geçip geçmediğimizin somut örnekleri ortaya çıkacaktı. Biz vatandaşlar da izleyip, kıyaslayıp karar verecektik.

Ak kim?

Kara kim?

Görecektik.

Yasaklandı.

Bağış toplayamaz.

Hizmette yarışamaz.

Niçin?

Ben…

Ben…

Ben…

Ben, devleti ele geçirdim.

Onun için.

Seni halka “çalmadan, çaldırmadan daha iyi hizmet veriyor yarışına” sokmam! İstanbul ve Ankara başta olmak üzere “bağış hesaplarına” el konuldu. Önceki gün de Antalya'ya bağlı Muratpaşa Belediyesi'nin “aşevi yardım hesabı” bakanlık tarafından kapatıldı. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin yıllardır yaptığı yiyecek yardımının da önü kesildi, aşevi yardım hesabına el konuldu.

Tesadüf!

Bir örnek daha yaşandı.

AKP'li Çorum Belediye Başkanı da kentin tüm yerel radyolarından ortak yayınla kent halkına seslenirken, “Çorum Belediyesi önlemler almakta hükümetten daha ileridedir ve başarılıdır” dedi.

İki güne kalmaz.

Onu da bitirirler.

Ya partiden atılır.

Ya istifaya zorlanır.

★★★

Kim çaldıran belediye?

Kim çalışan belediye?

Halk farkı görecekti.

Önü kesilmek istendi.

Yazar arkadaşımız Saygı Öztürk, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ile söyleşi yapıp, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP yönetiminde iken kayıp olmuş milyon milyon parasının” bir dökümünü çıkarmıştı. Saygı Öztürk'ün yazdığı bu tabloyu grafiksel anlatımla yeniden bir kez daha seçkin dikkatinize sunuyorum:

TÜGVA'ya:

74.3 milyon TL.

TÜRGEV'e:

51.5 milyon TL.

ENSAR VAKFI'na:

28.7 milyon TL.

OKÇULAR VAKFI'na:

16.6 milyon TL.

HÜDAYİ VAKFI'na:

16.5 milyon TL.

ÖNDER İMAM HATİP DERNEĞİ'ne:

13.2 milyon TL.

TÜRKİYE MAARİF VAKFI'na:

26.4 milyon TL.

İLİM YAYMA VAKFI'na:

9.3 milyon TL.

İNSAN VAKFI'na:

4.3 milyon TL.

ASİTANE VAKFI'na:

1.7 milyon TL.

BİRLİK VAKFI'na:

758 bin TL.

YENİ DÜNYA VAKFI'na.

1.4 milyon TL.

İLAHİYAT VAKFI'na.

2.2 milyon TL.

ENDERUN VAKFI'na:

726 bin TL.

TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI'na:

41.3 milyon TL.

Bağış yapıldı.

★★★

Belediye iktidar partisinin elindeyken (17 yılda), çok yakın, yandaş, dost- akraba dernek, vakıf, birlik ne varsa milyon milyon bağış yapmış.

Aynı belediyeye!

Şimdi bağış yasak.

Niçin?

Karşı partiden.

Ve çalışıyor.

Ve halka dokunuyor.

Onun için.

Dün Fikret Bila, T24 sitesindeki köşesinde şunu yazdı: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı mütevazı ama çok anlamlı kampanyanın sonucu mahalle aralarında bakkalların, küçük marketlerin vitrinlerinde eğik bükük yazılarla duyurular asılıyor ve giderek yaygınlaşıyor: Veresiye defteri kapanmıştır, kimsenin borcu yoktur.”

Kim çaldıran belediye!

Kim çalışan belediye!

Yasakla gizlenemiyor.