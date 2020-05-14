Durmuyor.

Ele avuca sığmıyor.

Doymuyor.

Rant sülük oldu bütün Türkiye'nin kanını emiyor; yandaş 15-20 müteahhit batmasın diye Merkez Bankası'nın önce bağımsızlığı elinden alındı.

Yedek akçeleri yenildi.

Rezervleri eritildi.

Türkiye'nin en pahalı arsası da Merkez Bankası'nın elindeydi, İstanbul Levent'deki 18 bin 400 metrekare kupon arsa da elinden alındı, yandaş müteahhit üstüne 20 bin cemaat kapasiteli 160 milyon TL'ye mal olacak Levent Camii'ni yapsın diye tahsis edildi. Bizim gazete SÖZCÜ'nün muhabiri İsmail Şahin'in önceki gün yazdığı habere göre bu kez yine rant odaklı yeni bir operasyonla Merkez Bankası'nın “mimari tasarım yapma hakkı” da elinden alındı.

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Biliyorsunuz bizim Merkez Bankası, Cumhuriyetle yaşıt. 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde kurulma kararı alındı, 1930 yılında iktidardan, hükümetten, partiden “bağımsız” bir yapıyla kuruldu. Kurulduğu günden beri malını, mülkünü, yedek akçesini, bonosunu, tahvilini, faizini, para politikasını, arsasını, binasını kendi yönetiyordu. Söz gelimi bir bina, lojman, yeni bir konut yapılacaksa önce İTÜ-ORTADOĞU TEKNİK üniversitelerinden kurul oluşturuluyor, “mimari yarışma” düzenleniyor; proje firmaları yarışmaya katılıyordu. En son 2015 yılında da Merkez Bankası Ankara'dan İstanbul'a taşınacak diye bir bina yapılması kararı alındı. Yarışma kurulu oluşturuldu, yerli-yabancı firmalar katıldı. Yarışmayı Alman HPP firması kazandı. HPP projeyi yaptı.

55 kat olacak.

Binayı yapma ihalesini de İNTAŞ adlı inşaat firması kazandı. 1 milyar 440 milyon TL'ye yapıp bitirecekti. Ancak bu firma inşaata başlayamadı ve projeden çekildi.

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Gözü kör olsun!

Rant bu noktada yine hortladı. Yarışma kurulu kurmadan ve en iyi olanı seçmek üzere yarışma yapmadan yeni proje çizildi, tasarım değişti. Ve ihale yapılmadan davetiye usulüyle binanın yapımı Cumhurbaşkanlığı Sarayı mimarının firmasına verildi.

55 kat az bulundu.

67 kat olacak.

Yüksekliği 150 metreden 210 metreye çıkacak bina kaça mal olacak?

2 milyar TL'ye mi?

3 milyar TL'ye mi?

Belki de 4 milyara!

İşte onu söylemiyorlar.

Yüksek ve pahalı bina yapınca Merkez Bankası çok güçlü olur diye halk aldatılıyor.

Gözün kör olsun rant!

Korona gününde önce Atatürk Havaalanı pistlerini yarıp üstüne hastane yapmakla başladı ardından Merkez Bankası'nın İstanbul'da taşınacağı bina, tepeden inme yeni proje yaptırılarak 55 kattan 67 kata çıkarıldı.

Ey okur!

Şunu da bilesin:

Henüz bu 67 kat yüksekliğindeki bina için tek bir çivi bile çakılmadı ama İstanbul'da jet hızıyla bir plazadan birkaç kat kiralandı. Merkez Bankası çalışanları, İstanbul'a sürgüne benzer bir yöntemle gönderildi. Kiralık plazada çalışıyorlar.