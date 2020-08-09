Güreşçi Hamza’yı getiren….!

“105 milyar dolar döviz rezervimiz varsa” ne kadar iyi arkadaş!

Çek döviz silahını!

105 milyar doları!

Balyoz yap!

İndir piyasada doları yükseltenlerin, Euro'yu fırlatanların kafasına! Bankadaki Türk Lirası'nı bozdurup, dolar alanları, Euro'ya koşanları pişman et.

Kurtar TL'yi perişanlıktan.

Damadı korumayı bırak.

TL'yi sefillikten koru.

Cami çıkışında “Emperyalistler, dış güçler, küresel hainler, Hazine Bakanı'ma saldıranlar…” diye konuşmak havayı yumruklamak sayılır.

Kim bu hainler?

İşte bak 2001 yılında bugünkü gibi hem dolar, hem enflasyon, hem cari açık, hem işsizlik, hem fakirlik ayını anda fırlayıp ekonomi krize girdiğinde Başbakanlık binasının önünde “yazar kasa fırlatarak” durumu protesto eden esnaf vatandaş, “ben esnaflığı bıraktım, bugün esnaf olsaydım yine yazar kasa fırlatırdım. Şu anda yazar kasa fırlatacak çok esnaf var, fakat damga yemekten korkuyorlar…” diyor.

Korku düzeni!

Kim yarattı?

Yaratan utansın!

Korku düzeni kurulmasaydı, Saray'ın kapısına atılacak esnaf yazar kasalarını temizlemek için 10 dozer tutmanız gerekecekti.

★★★

“Ekonomi iyi gitmiyor” diyene kendinizce “vatan haini” damgası vurarak korku düzeninin arkasına saklanıyorsunuz. Oysa “Ekonomi iyi gitmiyor” diyen “vatan haini” değil aksine ”vatan severdir….”

19 yıl önce kasa fırlattı.

Şimdi sizi uyarıyor.

Çünkü vatanı seviyor.

Bu ülkede “Bilanço okumasını bilen vatanseverler” de var. Merkez Bankası'nın “Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Tablosuna” (Haziran ayı) bakıyorlar.

Şu gerçeği görüyorlar.

“Merkez Bankası'nın 86.3 milyar dolar rezervine karşılık, 103.5 milyar dolar eksi çıkışı olacak. Elbette krediler ve swaplar yenilenir. Ama bu tablo yabancı yatırım sermayesi için ve yeni dış krediler için güven veren bir tablo değildir… Öte yandan Ocak-Mayıs 5 aylık cari açık 16.7 milyar dolara yükseldi…” (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Profesörü Esfender Korkmaz'ın “Döviz Cephesi iç açıcı değil…” başlıklı Yeniçağ Gazetesi'nde yayımlanan yazısı)

★★★

Kim düşürdü Merkez Bankası'nın döviz durumunu bu karanlık duruma?

Herhalde!

Güreşçi Hamza düşürmedi.

Güreşçi Hamza'yı “devlet bankası yönetim kuruluna getiren anlayışınız” düşürdü. Eski AKP milletvekiliydi ve Cumhurbaşkanı başdanışmanı, Spor Bakanı yardımcılığı yaparken bir de devlet bankası Vakıfbank'ın yönetim kuruluna getirilen güreşçi Hamza Yerlikaya'yı incitmek için yazmıyorum.

Güreşçi Hamza'dan!

Ne beklediniz?

Yönetim Kurulu toplantısında “Arkadaşlar biz Vakıfbank olarak piyasa yapıcı bankaların önde gelenlerinden biriyiz. Bu negatif faiz yani bankaya yatırdığı mevduatın faiz kazancı enflasyondan arındırıldığında eksiye inmesi yüzünden yerli vatandaşlar da paralarını dolara ve Euro'ya yatırıyorlar. Bu gidiş ülkemizi yüksek bir devalüasyon sürecine sokar, 1 dolar 7 lira 30 kuruşa çıkar… 2001 krizine benzer tabloyla karşılaşırız….” diye uyarmasını mı beklediniz?

Dış borç buldunuz.

Yanlış yatırımlarla övündünüz.

Zengininizi zengin yaptınız.

Fakir daha fakir oldu.

Bankacılık sistemi negatif faize vidalandığı günlerde partili güreşçiyi devlet bankası yönetimine getiren düzeniniz çöktü.