Yaş sınırı:

65'ti.

60'a indi.

Sosyal mesafe:

1 metreydi.

2 metreye çıktı.

Yüz maskesi:

Gerekli sayıldı.

Eksik, yetersiz, dikkatsiz önlemler, yerini kusursuz el uzatmalara bıraktı. Kesintisiz bir iyileşme sağlamak için başta doktorlar ve sağlık emekçileri olmak üzere herkes iyi niyetle çalışıyor. Koronayı Türkiye insanı hep beraber yenecek. Ve bizler salgın sonrası “ne yaptığını bilen bir Türkiye'ye” uyanacağız.

Güzel günler yola çıktı.

Kesin!

Belirtilerini görmekteyim.

★★★

Kırılmalar başladı.

“Sen- Ben- Onlar- Biz” diyenleri kimse artık dinlemiyor, insanlar kalplerinin kapısını “Ben… Ben… Ben…” diyenlere kapattı.

Karamsarlık atıldı.

Çaresizlik kırıldı.

Birlik doğdu.

Hüzün can çekişiyor.

Dayanışma öne çıktı.

Kilit 2 kelime bulundu.

“İyilikte yarışalım”

Dünya yıkılsa bir araya gelemezler diye düşünülen işçi konfederasyonları; DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ bir araya geldiler ve “dün için akıl verenlere gelecek için çağırı yapmayı” başlattılar. İşçi Konfederasyonları; kapanan 144 bin 690 iş yerinde işsiz kalanlar için “geleceği kurtarma odaklı” stratejileri Cumhurbaşkanı'na, bakanlara, iktidara birlikte önermeyi başardılar. Onlara ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu da “destek verdiğini” açıkladı. Çiftçi örgütleri, esnaf birlikleri, işverenlerin çatı kuruluşları, sivil toplum, ülkenin en dinamik kesimleri “iyilikte yarışmak” üzerine kenetlendi.

★★★

Yeni koşullar, yeni durum yarattı. Yeni durum, yeni Türkiye'yi doğurdu: İyilikte yarış. Dürüst kal. Doğru olmaya cüret et. Kes ağlamayı ve hakkına sahip çık dönemi başladı. Nüfusun yüzde 45'inin yaşadığı 11 büyük şehrin belediye yönetimleri, “dürüst davranma” örneklerini her alanda göstermeye başladılar.

Bağış yapan.

Bağış alan.

Birbirini tanıdı.

Açıklık öne geçti.

Fakiri- fukarayı- muhtacı- çaresizi siyasi istismar yolunun sonuna gelindi.

★★★

Yalancılık yenildi.

Yalancılar terk edildi.

Rantçılığın maskesi düştü.

Ayrımcılık kaybetti.

Türkiye, “sorunları çözecek önerisi, stratejisi, reçetesi, modeli ve samimiyeti olanlara” kulağını açtı, onları dinliyor.

Virüsün bu faydası oldu.

Öğrenilmiş çaresizlik bitti.

Bezgin hisler dağıldı.

Riyakarlık can çekişiyor.

Din istismarı.

Tek adamlık.

Yarı tanrı liderlik.

Son nefesinde.

Güzel günler yola çıktı.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.