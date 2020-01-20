Hafter’i korumak için değil Mavi Vatan’ı düşünmek için!

Birinci mahkeme:

Müebbet hapis dedi.

İkinci mahkeme:

Beraat kararı verdi.

Üçüncü mahkeme:

Yeniden müebbet.

Adaletin haline bak, düşürüldüğü durumu gör, otur ağla. İdam (ipe çekme) kalktı, yerini müebbet aldı. Bir mahkeme korgenerali ipe veriyor, öbür mahkeme korgenerali ipten alıyor. Üçüncü mahkeme ipten alınan generali yeniden ipe çekiyor. İşin bulmaca yanı ise: MİT'in general hakkında devlete verdiği rapor. MİT'in, 2015 yılı YAŞ toplantısı öncesi Genelkurmay'a gönderdiği kapı gibi “çok gizli” ibareli rapora göre Futbol Federasyonu Başkanı ve Tayyip Erdoğan döneminin en hızlı parlayan iş adamının yakını olan Korgeneral Metin İyidil'in Fetullah ile ilişkisi-irtibatı-bağlantısı vardı. Buna rağmen korgeneral görevde tutuldu. Üçlü kararname ile Ağustos 2015'te KKK Eğitim ve Doktirin Komutanlığı'na (EDOK) atandı.

Sonra 15 Temmuz oldu.

O hain darbe girişimi!

Bu ne muamma!

Ne anlaşılmaz sır!

Ne yaman çelişki!

Bu ne biçim bulmaca!

★★★

Libya'da meşru hükümet:

Serrac.

Libya'da isyancı taraf:

Hafter.

Başta Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanı olmak üzere iktidar önde gelenleri, Türkiye'nin Akdeniz'deki doğalgaz ve petrol haklarını gözetmeyi de dikkate alarak, yani “Mavi Vatan'ı düşünerek” Libya'ya asker göndermek ve meşru hükümetten yana duruş sergilemek zorunda olduğumuzu söylediler.

Tamam da… (!)

Bu ne muamma!

Ne anlaşılmaz sır!

Ne yaman çelişki!

Bu ne biçim bulmaca!

Suriye'de:

Esad meşru hükümetti.

Suriye'de:

İsyancı taraf ÖSO'ydu.

Suriye'de meşru hükümeti değil isyancı ÖSO'yu (Özgür Suriye Ordusu) desteklediniz.

Böyle tutarsızlık olur mu?

Sonunda Putin'in rehberliği ve kol bükmesi ile bugün Esad ile masaya oturuyorsunuz.

Suriye yandı!

Ateş henüz sönmedi.

Şimdi Libya'da da aynı ateşe benzin taşır duruma düşüyorsunuz.

★★★

Libya'da sizin isyancı dediğiniz General Hafter'i, Rusya'da ve Almanya'da meşru kabul edip “barış masasına” oturtuyorlar. Demek ki, barış masasında barış imzalanınca Hafter idam edilmeyecek. Tersine Libya'da Serrac ile Hafter arasında bir güç paylaşımı olacak. Şu anda Libya'nın yüzde 70- 80'ini elinde tutan Hafter de Libya'nın geleceğinde var olacak.

Hafter'i karşınıza alıyorsunuz!

Suriye'de olduğu gibi Libya'da da Putin mi gelsin, döküp yıktığınızı toplasın istiyorsunuz?

Ben bu muammayı!

Bu yaman çelişkinizi!

Hafter'i korumak için değil Mavi Vatan'ı düşündüğüm için yazmış bulunuyorum.

Umarım anlarsınız.