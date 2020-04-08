Hastane gemimiz de olsun!

Liderler, A partisinden, B partisinden. Bilim insanları A laboratuvardan B araştırma merkezinden. Görüşler A açıdan, B açıdan.

Bir ağız oldular.

Diyorlar ki:

Hiçbir şey!

Eskisi gibi olmayacak.

Alışkanlıklar, arzular, iştahlar, vicdanlar, inançlar, kitaplar, egolar, süper egolar, yönetenler, yönetilenler, işverenler, işçiler, çiftlikler, çiftçiler, toprak ile tohumun buluşması, emek ile sermayenin milli geliri bölüşmesi, yasalar, tüzükler her şey değişecek.

Eski ile yeni çatışacak.

Kafadan çıkan teknik.

Kalpten gelen insanlık.

Yeniden harmanlanacak.

Liderlik de değişecek.

Liderin hasını arayacağız.

Zengin olsun, yoksul olsun, gelişmiş olsun, gelişmekte olsun bütün ülkelerde şu günlerde bulup uygulamaya koyduğu çözümleri ne kadar tutarlıysa o lider “var olmaya” devam edecek. Tutarsızlar, bütün dünyada salgın sonrası tarihin çöplüğüne gömülecek.

★★★

Doktorun hası.

Hemşirenin hası.

Sağlık emekçisinin hası.

Canla başla çalışıyor.

Dünyanın kalbinde taht kurdular. Türkiye'de de kendi sağlıkçılarımızı alkışlıyoruz.

Öğretmenin hası.

Geçmişe saplanmadı.

Lise matematik öğretmeni (İstanbul'da) evde mutfak dolabının kapısını tahta yaptı uzaktan eğitimle öğrencilerine logaritma dersi verdi. İlkokul öğretmeni (Samsun'da) yer sofrasını tahta yaptı, İngilizce öğretmeni (Bafra'da) buzdolabını tahta yaptı derslerini anlattılar.

Geçmişte oturan.

Kötürüm kalacak.

Geçmişe saplanan.

Çürüyüp gidecek.

Kütahya Tavşanlı'da kaymakam muhalefet partisi CHP'nin başlattığı “Bir Yardımsever ile Bir İhtiyaç sahibini buluşturma” yardım kampanyasını emirle durdurdu.

Ayıplandı.

★★★

Oysa Cumhurbaşkanı, iki gün önce İstanbul'un muhalefet partisi büyükşehir belediye başkanı İmamoğlu'nun “Atatürk Havaalanı sahra hastanesi olsun” önerisini kabul etti ve 1000 yataklı hastaneye dönüştürüleceğini açıkladı.

Geçmişe saplanmadı.

Alkış aldı.

Konya Büyükşehir!

Eski korkuya saplandı.

“Konya İçin İyilik Vakti” bağış kampanyası başlattı, 260 bin TL bağış topladı, ancak Cumhurbaşkanı'nın “devlet içinde devlet olmaz” sözünden korktu, 260 bin TL'yi bağışçılara geri gönderip, “Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği IBAN numarasına yatırmalarını” istedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, geçmişte kaldı.

Geçmişte kalmak.

Düş kırıklığı.

Türkiye Deniz Yolları İşletmesi (T.D.İ. A.Ş.) eski genel müdürü Erkan Arıkan, “her birinin yaklaşık 100'ün üzerinde kamerası olan ve her biri hastane odası konforunda, duşu ve tuvaleti bağımsız, telefon altyapısına sahip, çok geniş garaj alanları, havuzları, kafe, lokantaları bulunan Ankara ve Samsun Feribotları boş yatmaktadır. Bu iki feribot, kısa sürede ve uygun bütçelerle gemi hastanesi haline getirilebilir” önerisini yaptı.

Boş yatıyor feribotlar.

Geçmişe saplanmak.

Körlük.