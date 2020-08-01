Hatay’dan bayram hediyesi: “Egemenlik polisin değil milletindir!”

Gün bitmiş.

Akşam olmuştu.

Arife günüydü.

Aile lokantası o akşam da doluydu. Tüm aile; baba, anne, oğul birlikte sevdikleri yemekleri yemekteydiler. Bu gece bitecek, sabah bayrama uyanacaklardı. Dünyanın geleceğini, ülkenin esenliğini, tüm insanlığın mutluluğunu konuşuyorlardı.

Polisler!

Hışım gibi girdiler.

Diş sökeriz.

Çene dağıtırız.

Kemik kırarız.

Devlet biziz.

Havasındaydılar.

Lokanta İskenderun'daydı. İskenderun Hatay'ın göz bebeği ilçesiydi.

★★★

Anadolu topraklarında ilk cami Hatay şehrinde yapıldı. Dünyada Hıristiyan inancının ilk Ortodoks ve Katolik kiliseleri de Hatay şehrinde dikildi. Musevi dininin ilk Havraları da Hatay'da ibadete açıldı. Hazreti Hızır Türbesi ve Hazreti Hızır ile Peygamber Musa'nın oturup sohbet ettikleri Kutsal Kaya da Hatay'dadır. 19 bin yıl öncesinin seramikleri Hatay'ın Arkeoloji Müzesi'nde sergilenir.

Hatay, eşi az bulunur!

Doğu Roma'yı gördü, Abbasileri, Selçukluları, Memlük Sultanları'nı, Osmanlı padişahlarının yönetimini ve Emperyalist Fransız işgalini de gördü.

Kurtuluş Savaşı verildi.

Hatay!

Cumhuriyet'in şehri oldu.

Öteki!

Sen-Ben!

Bizim dinimiz!

Sizin inancınız!

Ayrımı Hatay'da yoktur.

Türk, Arap, Rum, Ermeni, Yahudi, Kürt, Süryani, Sunni, Alevi, Hıristiyan, Müslüman, Deist, Ateist birbirini ötekileştirmeden birlikte yaşarlar. Bu yüzden Hatay'da Cumhuriyet'in “Egemenlik Milletindir” ilkesine dört elle sarılırlar ve her yerde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı asılıdır.

★★★

Lokantada da asılıydı.

Polisler!

“Kimliğini göster…” dediler.

Genç baba:

“Dayanağınız ne?”

Diye sordu.

Polisler!

“Biz Devletiz”

Dediler.

Genç baba:

“Siz devlet değil, kanun adamısınız. Kanunları Meclis yapar. Meclis'in duvarında Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir diye yazar. Kanunlara göre siz polislerin bu kapalı mekan olan lokantada arama yapıp vatandaş olan yani millet olan bana kimlik sorabilmeniz için “yazılı arama emriniz”in elinizde olması gerekir. Gösterin ve neden benden kimlik sorduğunuzun dayanağını söyleyin” diye kanunu hatırlattı.

Polisler!

“Biz devletiz, sorarız”

Diye üstelediler.

Diş sökeriz.

Çene dağıtırız.

Kemik kırarız.

Havasındaydılar.

★★★

Genç babayı karakola götürmek için dışarıya sürüklediler, oğlu, eşi önlemeye çalıştı. Baba, karakolda da bildiğinden dönmedi.

Doğruları sürekli sıraladı:

“Egemenlik milletindir.

Türkiye polis devleti değildir.

Hukuk devleti olmalıdır.

Polis kanuna uymalıdır.”

Baba, Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, bir hukuk adamıydı. Cumhuriyetin ilanından beri egemenlik tek kişiden yani Padişah'tan alınıp, millete verildiğini polis, onların amirleri, amirlerinin de amirleri, emniyet genel müdürleri, onların bağlı olduğu içişleri bakanı, bakanı atayan Cumhurbaşkanı, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez' in söylediklerini unutmamak zorundadır. Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in arife günü polislere öğrettiği, tüm Türkiye'ye bayram hediyesi oldu.