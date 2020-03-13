Hayat hepimize yarasa gücü versin!

En fazla araştırma da yine Çin'de yapılıyor. Aşısı, ilacı bulunacaktır.

Deniz ürünleri pazarı!

İlk orada ortaya çıktı.

Gen dizilimine baktılar.

Bu gen diziliminin yarasalarda bulunan 2 koronavirüste olduğunu keşfettiler.

Yarasa dediler.

Yarasadan bulaştı.

Fakat yarasa deniz yaratığı değil ve Çin'deki o dev deniz ürünleri pazarında yarasa satılmıyor.

Satılmıyor olabilir.

O zaman başka bir hayvan, başka bir taşıyıcı canlı var (muhtemelen pullu karınca yiyen) olmalı. Sonuçta dünyayı sarsan “Kovid-19 salgınının” kökeninin yine yarasalara dayandığı sonucuna varıldı. (Şimdilik)

★★★

Bilimde yılmak yok.

Sürekli sormak var.

Sürekli şüphelenmek.

Özellikle nal burunlu yarasalar belki de yüzbinlerce yıldır bu virüsün konakladığı canlılar ise niçin hastalanmıyor, ateşlenmiyor, nefes darlığı, kas ağrısı, yorgunluk çekmiyor?

Çünkü o yarasa!

Ebola virüsü.

Kuduz virüsü.

Ve bunlar gibi öldürücü onlarca virüsü vücudunda barındıran, misafir eden, lüks otel gibi konaklatan olmasına rağmen yarasanın kendisi eboladan, kuduzdan, koronadan (Kovid-19) ölmüyor. Öldürücü virüslerle birlikte gül gibi yaşıyor.

★★★

Çünkü hayat yarasaya çok az canlıda olan bir dayanıklılık gücü sunmuş.

Tek uçan memeli.

Uçarken ihtiyaç duydukları enerji o kadar fazla ki, vücutlarındaki hücreleri yıkıma uğratıyor. Yıkımdan açığa çıkan DNA parçacıkları da vücutlarında taşıdıkları ebola, kuduz, koranavürüsleri “istilaya gelmiş düşman olarak” algılayıp onları etkisiz hale getiriyor.

Biz insanlar!

Biz de memeliyiz.

Ama uçan memeli değiliz.

Yarasa gibi uçamıyoruz.

Bizi uçuracak enerjiyi yürürken, otururken üretemiyoruz.

★★★

Dünyayı kırıp geçiren Kovid-19'un aşısı, ilacı mutlaka bulunacaktır. Bulununcaya kadar hayat bize yarasa gücü versin. Çünkü hiçbirimiz Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan gibi “kişisel koruma imkanına” sahip değiliz. Gazetede fotoğraflı haberini gördüm. Meclis'te AKP Grubu'nda konuşma yapmaya gelirken, kendisini adım adım izleyen termal kameralı ekip, yanında yöresindekilerin vücut sıcaklığını ölçüyordu.

Ateşli biri varsa!

Cumhurbaşkanı'nın yanından, yakınından uzaklaştırılıyormuş. Bu yüzden hayat hepimize yarasa gücü ve Cumhurbaşkanı gibi sıkı ve garantili korunma imkanı versin diliyorum.