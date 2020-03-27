Sağlık Bakanlığı'nın verdiği hasta sayısı dün de yukarı gitti. Hayatını yitirenlerin sayısı da arttı… Bu arada Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı ile Sağlık Bakanı'nın açıkladığı;

1- Hastaneye yatan.

2- Rahmetli olan.

3- İyileşip taburcu olan

Sayısının birbirini tutmadığını gündeme taşıdı.

Altı üstü 3 kalem.

Kim hesap bilmiyor.

Cumhurbaşkanı ile Sağlık Bakanı'nın yanlarında, yakınlarında bu kadar uzman, danışman, yardımcı, devletten maaş alan destekçi var… Yani dikkatler bu kadar mı savruk, sallama…

Hangisi dikkatsiz?

Hesap lütfen!

Umutla bekliyoruz.

Hastaneye yatan.

Yaşamını yitiren.

İkisi de sıfırlansın.

O gün erken gelsin.

★★★

Hesaplar tutmuyor.

Bilgiler de savruk.

Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü döneminde “camiler kapatıldı” diye yalan propaganda yapıp oy topladılar. Koranavirüs belası geldi camileri kapatmak zorunda kaldılar. Cami kapısı tekmeleyen mümin dönemi yaşandı. Dillerindeki hesapsızlık yüzünden zor duruma düştüler. Mustafa Kemal ve İsmet İnönü döneminde 1928 yılında kurulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü “İstiklali tam (yani tam bağımsız) Türkiye ilkesiyle yerli ve milli ilaç ile aşı geliştirme” atılımları yapmış, Türkiye'yi İkinci Dünya Savaşı yıllarında çiçek aşısı ihraç eden ülke onuruna kavuşturmuştu.

2004 yılında:

Aşı üretim bölümünü.

2011 yılında:

Enstitüyü kapattılar.

Niçin böyle yaptınız, neden kapattınız, Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün yerine ne koydunuz? Bu konuda tek bir hesap verici açıklama yapamadılar.10 yıldır her fırsatta “yerli aşı yapacak altyapımız hazır” diye toplumda iyimser içerikli algı yaratıyorlar. Oysa Türkiye yabancı ilaç şirketlerinin aşı ve ilaç bağımlısı haline geldi. Türkiye ilaç pazarının yüzde 60'ı ithal. Türkiye'de en çok kullanılan 100 ilacın 95'i ithal.

Hesap lütfen!

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Öte yandan kentlerin uzağında büyük şehir hastaneleri kuruldu.

Milyar dolarlar aktı.

Garantiler verildi.

Şehir içindeki eski devlet hastaneleri de kapatıldı. Kapatılıyor. Bu korona belası çıktı, kapatılan hastaneler “salgına karşı karantina hastanesi yapılmak üzere” yeniden açılıyor.

Din hizmeti!

Öbür dünya için.

Sağlık hizmeti!

Bu dünya için

Yarışa sokuldu.

Diyanet'in kadrosu 130 bine çıktı. Sağlık Bakanlığı kadrosu doktor, hemşire, laborant, hasta bakıcı, temizlik işçisi dahil 101 bin kişide kaldı.

Sağlık Bakanlığı'nın üst kadrolarının, eski bakan döneminde Menzil tarikatı ağırlıklı seçildiğini sağır sultan bile duydu. Sağlık Bakanlığı kadrosu partizanlığa alet edildi.

Hesap lütfen!