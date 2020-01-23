Hortumlama zirve yaptı!

Dünya zenginleri, seçkinler, elitler İsviçre'nin Davos adlı dağ kasabasında her yıl, bu vakit toplanırlar. Yer, içer, söyleşir, dünya sorunlarını konuşurlar.

Yine toplandılar.

Kapitalizm çuvalladı.

Çöküntü yaşıyor.

Ne yapalım?

İş adamı yine olsun. Sermaye onda biriksin. Şirket yine onun olsun. Fiyatları o belirlesin. Malı satabiliyorsa istediği fiyata satsın. İşçiyi ucuza çalıştırabiliyorsa varsın çalıştırsın. Devlete vergi vermiyorsa varsın vermesin. Çevreyi kirletiyorsa canı sağ olsun. İnsanlığın geleceğini tehdit ediyorsa varsın etsin. Yine de zarar ediyorsa, şirketi batırıyorsa; işte bu olmadı. Ne yapalım? Davos'un bu yıl baharatlı konusu:

Farklı kapitalizm bulalım.

Arıyorlar!

Politik kapitalizm.

O da ne?

Paydaş kapitalizmi.

Onda ne var?

Sadece patronu mu mutlu edelim, sadece çalışanı mı mutlu edelim, sadece müşteriyi mi mutlu edelim, sadece tedarikçiyi mi mutlu edelim yoksa hepsini birden mutlu edecek “uyumlu ve sürdürülebilir” bir yeni kapitalizmi mi bulalım?

Bulalım da nasıl?

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Davos tartışadursun!

SÖZCÜ Ekonomi Muhabiri Yusuf Demir'in haberine göre “farklı bir kapitalizm modeli” Trabzon şehrimizde gerçekleşti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li Belediye Başkanvekili iş adamı Atilla Ataman'ın Tonya Erikbeli yaylasında bir oteli vardı.

Otel şahaneydi.

Çamlar arasında.

Fakat şehre uzaktı.

İş adamları otele gelmekte zorluk çekiyordu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı “işaret fişeğini” şöyle vermişti: “Otele bol kazançlar diliyorum. Bizler sadece Halk Bankası olarak değil, bakanlıklar olarak da size elimizden gelen desteği vereceğiz. Burada 2 helikopterin inebileceği yer olsa buraya inerdik. Bu işaret fişeğini de inşallah vermiş olalım. Helikopterler inip kalkmaya başlayınca, iş adamları helikopterleriyle buraya gelecek, hafta sonu bir iki gün burada kalacaklar.”

İşaret alınmıştı.

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Ulaştırma Bakanlığı, jet hızıyla ihale açtı. Özel otel için devlet helikopter pisti yaptıracaktı. İhale, 4 milyon 98 bin TL ile Aliyazıcıoğlu İnşaat'a verildi. Böylece çevresinde başka hiçbir işletme olmayan, sadece 70 odalı otele, devlet kasasından özel helikopter pisti yapılmasının önü açıldı. SÖZCÜ Muhabiri Yusuf Demir'in yaptığı araştırmaya göre, ambulans uçaklar hariç Trabzon ve çevre illerinde hiç helikopter sahibi iş adamı olmadığı, en yakın helikopterin 3 saatlik uzaklıktaki Ankara'dan temin edildiği ortaya çıktı.

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Davos'un elitleri!

Gelsinler.

Görsünler modeli!

Türkiye farklı kapitalizmi buldu. Hortumlama zirve yaptı. Bu modelin adını Trabzonlular; “Davul devletin boynunda tokmak partinin ve patronun elinde” koydular.

AÇIKLAYICI NOT:

İster kapitalist modelde olsun, ister sosyalist, ister faşist modelde genelin kaynağını (halktan toplanan vergileri) özele aktarmanın adı hortumlamadır.