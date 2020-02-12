Ordu şehit veriyor.

Türkiye güç yitiriyor.

İtibar kaybediyor.

İyice yalnızlaşıyor.

Askeri harcama yükü artan Türkiye'nin hamleleri, havaya atılmış yumruk gibi etkisiz kalıyor. Diplomatik hamleleri yere düşmüş çiğ yumurta gibi dağılıyor.

Elde var:

Misli ile karşılık.

Rusya uçaklarıyla havadan, İran milisleriyle karadan Esad ordusunu destekliyorlar ve Tayyip Erdoğan yönetimini ABD'nin kucağına doğru hızla itekliyorlar. Her şehit haberi geldiğinde “misli ile karşılık verdik” diye içeriye propaganda çalışıyor ama Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Güvenli Bölge Kurma gibi sınır ötesi harekatlarla elde edildiği söylenen dostluk bağları tek tek, savrulup elden gidiyor.

★★★

Ne oldu?

Haritalar.

Oklar.

Yürüyen tanklar.

Sınırımızda 465 kilometre uzunluğunda 30 kilometre derinliğinde “Güvenli Bölge” kurulacaktı. Türk ve Rus askerleri birlikte düşünecek, birlikte plan yapacak, birlikte strateji geliştirecek, huzur gelecek, İdlib'de çatışmalar duracak, sınır güvenliği sağlanacak, korkup Türkiye'ye doğru kaçan milyonlarca insanın dramı önlenecekti. Rusya, İran, Suriye bir oldular, Türk askerinin cephe gerisinde kalan gözlem noktalarını ve hatta ötesini de vuruyorlar.

Yalnızlaşıyoruz.

Dostumuz sıfırdı.

Eksiye indik.

Fransa Türkiye'ye gözdağı vermek için olmalı Doğu Akdeniz'e savaş gemisi yolladı. Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis, Fransız savaş gemilerini “memnuniyetle karşıladıklarını” açıkladı. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı ise aynı gün “Yeni Anavatan arayışına” çıktı.

Elde var:

Misli ile yalnızlık.

★★★

Bir de elde var:

Amerikalı Jeffery.

ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey bugün yoğun temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geliyor. Jeffrey, İdib'de yükselen gerilimden Rusya'yı sorumlu tutuyor. ABD'nin Türkiye'nin ihtiyaçlarına destek vermek için hazır olduğunu söylüyor. Jeffery, “HTŞ, rejime karşı kendini savunduğu için terör örgütü sayılmayabilir” diyor. Rusya ise HTŞ'nin (El kaide türevi bir örgüt) İdlib'den temizlenmesini istiyor.

Elde ne var?

İtekleme.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı, Rus Putin'den koparıp, Amerikalı Trump'a doğru itekleme.

★★★

Erdoğan, Esad'a düşman.

Putin ise Esad'ın dostu.

Elde var:

Uzlaşmaz çelişki.

Çelişki keskinleşti.

Soçi, sallanıyor.

Astana, perişan.

9 yıllık iç savaşın sonunda Türkiye ile Suriye arasında “yüksek dozajlı bir askeri çatışma” ihtimali yükseldi. Suriye ordusunun arkasında “İdlib'i Esad yönetecek” diyen Rusya ile İran kararlılıkla duruyorlar. ABD ise Türkiye'nin Suriye ile çatışmasını, savaşmasını istiyor.

Elde var:

Açık itekleme.